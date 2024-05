Stetige Weiterbildung als Schlüssel zum Erfolg

Eine Faustregel besagt, dass unser Wissen alle fünf Jahre ein Update bräuchte. Angesichts der aktuellen Entwicklungen scheint dieser Zeitrahmen jedoch überholt.

Den Überblick bei Themen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit oder Compliance zu bewahren, ist oft schwer. Es scheint, als müssten wir unser Know-how heutzutage häufiger aktualisieren als noch vor einigen Jahren. Für Arbeitnehmer ist es umso wichtiger, neugierig zu bleiben, ihre Fähigkeiten kontinuierlich zu verbessern und zu erweitern. Aktualität der Ausbildungsinhalte ist wichtig, um am Puls der Zeit zu bleiben. Aus- und Weiterbildungen sollten in Zeiten des Wandels das berufliche wie auch persönliche Weiterkommen fördern, erfüllend und sinnvoll erscheinen.

Dadurch gelingt es, sich den Anforderungen des sich ständig verändernden Arbeitsmarkts anzupassen und sich auf diesem erfolgreich zu behaupten (also konkurrenz- bzw. zukunftsfähig zu bleiben). Weiterbildung ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Zukunft – es heißt nicht grundlos: Man lernt nie aus. Und bei Quality Austria lernen Interessierte, worauf es heute und in Zukunft ankommt.

Internationale Türöffner

Am derzeit heiß umkämpften Arbeitsmarkt setzen sich jene Personen durch, die über eine fundierte Ausbildung verfügen und auch den Mut haben, einen Blick über den thematischen Tellerrand zu wagen. Akkreditierte Personenzertifikate der Quality Austria belegen nicht nur dieses Wissen und höchste Kompetenz, sondern genießen auch international hohes Ansehen in der Wirtschaft.

Ein fortlaufender Verbesserungsprozess liegt den beiden Co-Geschäftsführern der Quality Austria Christoph Mondl (links) und Werner Paar am Herzen. Anna Rauchenberger

Ob in Bereichen wie Compli­ance, Antikorruption, ESG oder in puncto Digitalisierung und Informationssicherheit für einen sicheren Umgang in der digitalen Welt: Ein fortlaufender Verbesserungsprozess ist ausschlaggebend, um zukunftsfähig zu bleiben. In den letzten 20 Jahren hat Quality Austria das Angebot kontinuierlich aus- und umgebaut – inhaltlich wie auch hinsichtlich der Vielfalt unterschiedlicher Trainingsformate (virtuelle Formate, Blended Learnings, maßgeschneiderte Aus- und Weiterbildungen). Trainings können auch auf unternehmensspezifische Fragestellungen zugeschnitten und – über sogenannte Inhouse Trainings – direkt in das Unternehmen integriert werden.

Erfolg mit Qualität

Die Quality Austria – Trainings, Zertifzierungs und Begutachtungs GmbH wurde 2004 gegründet. Das Unternehmen ist eine internationale Instanz für zukunftsorientierte Managementsysteme und wertstiftende Aus- und Weiterbildungen, Trainings und Personenzertifizierungen.

Quality Austria konnte bereits mehr als 100.000 Personen in rund 12.000 Kursen ausbilden. Die jährlich rund 300 maßgeschneiderten Inhouse Trainings zeigen deutlich, dass die Nachfrage nach individuellen bzw. spezialisierten Aus- und Weiterbildungen bei den heimischen Unternehmen größer ist als je zuvor.