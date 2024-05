Wiener Neustadt bietet Programm für die ganze Familie

Ob bunte Straßenkunst, mitreißende Konzerte, gesellschaftskritische Bühnenstücke oder themenspezifische Ausstellungen – Wiener Neustadt gilt als kunst- und kulturaffines Pflaster.

In den nächsten Wochen und Monaten warten in Wiener Neustadt unterhaltsame, hochkarätige und einzigartige Veranstaltungen. Der Bogen reicht dabei vom abwechslungsreichen Straßenkunstfestival über musikalische Highlights, Arthur Schnitzlers einst auf­sehenerregenden „Reigen“ bis hin zu einer spannenden Ritterausstellung – Programm für die ganze Familie.

Bühne für das NÖ Straßen.Kunst.Festival

Wiener Neustadt verwandelt sich am 17. und 18. Mai in eine einzige große Bühne. Internationale und heimische Acts verschiedener Genres – Artistik, Akrobatik, Musik, Comedy, Zauberei – geben an diversen Plätzen der Stadt Kostproben ihres Könnens. In den spektakulären Shows sorgen die Künstlerinnen und Künstler für fröhliches Amüsement. Kommen Sie! Schauen Sie! Staunen Sie!

Faszinierende Straßenkunst belebt die Plätze. Busy Shutters Daniel Keberle liest mit Gerti Drassl und Michael Maertens Schnitzlers „Reigen“. Jan Frankl Marialy Pacheco tritt am 23. Mai exklusiv in der Bösendorfer Manufaktur auf. Jonas Mueller/web800 Faszinierende Straßenkunst belebt die Plätze. Busy Shutters Daniel Keberle liest mit Gerti Drassl und Michael Maertens Schnitzlers „Reigen“. Jan Frankl Marialy Pacheco tritt am 23. Mai exklusiv in der Bösendorfer Manufaktur auf. Jonas Mueller/web800

Von Klassik bis Jazz

Musikalisch dominieren klassische und jazzige Klänge. Am 23. Mai tritt Marialy Pacheco in der Bösendorfer Klaviermanufaktur auf. Die Powerfrau lässt mit ihrer pianistischen Bandbreite, die von Jazz bis hin zu klassischen Kompositionen Kubas reicht, aufhorchen. Das niederösterreichische Tonkünstler-Orchester gibt am 1. Juni in den Kasematten Werke von Max Bruch & Antonín Dvorák zum Besten. Dirigentin Erina Yashima und Geiger Benjamin Herzl gedenken des umfangreichen Schaffens der beiden großen Komponisten .Und bei „Jazz am Dach“ dominieren am 19. Juni Groovy Groups in luftigen Höhen: das Trio Prim, SaxoFour und das Raphael Wressnig Orgel Trio. Am Dach der Kasematten lassen sich jazzige Sounds und ein traumhafter Ausblick bestens genießen – eine Vereinigung von Groove, Geist und ­Virtuosität.

Musikalisch-literarische Lesung „Reigen“

Was damals als Skandal bezeichnet wurde, ist heute längst ein Bühnenklassiker. Am 13. Juni lesen Gerti Drassl, Michael Maertens und Daniel Keberle in den Kasematten Arthur Schnitzlers Paradestück – musikalisch untermalt vom Streichquartett Sonare. Die Dialoge decken in zugespitzter Weise die doppelbödige ­Sexualmoral der Wiener Gesellschaft der Jahrhundertwende sowie soziale und moralische Missstände auf.

Sehenswerte Ausstellung über das Rittertum

Ab 4. Mai wirft eine Ausstellung im Museum St. Peter an der Sperr einen frischen, neuen Blick auf das Phänomen „Ritter“, ihre Ausbildung und ihren Alltag. Die Schau wirft Schlaglichter auf die Geschichte des Rittertums von seinen Anfängen bis ins 16. Jahrhundert, seine Romantisierung und Transformation in der Gegenwart. www.museum-wn.at