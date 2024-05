Neue Freiheit: Mehr Luft!

Leichter atmen und Lebensfreude steigern mithilfe einer digitalen Plattform!

Am Welt-Asthma-Tag erinnern wir uns daran, dass Asthma bronchiale Millionen von Menschen weltweit betrifft. Laut aktuellen Statistiken leidet jede:r 20. Österreicher:in unter Asthma. Bei Kindern ist Asthma sogar die häufigste chronische Erkrankung.1 Es wird prognostiziert, dass die Prävalenz in Zukunft noch steigen wird.

Asthma bronchiale ist eine chronische Lungenerkrankung, die durch die Entzündung der Atemwege charakterisiert ist. Symptome wie pfeifende Atemgeräusche, Kurzatmigkeit, Brustenge und Husten variieren in ihrer Intensität im Verlauf der Erkrankung. Auslöser für die Symptome können körperliche Anstrengung, Allergenexposition, Wetterveränderungen oder virale respiratorische Infektionen sein. 2

Selbstmanagement

Ziel einer modernen Asthmatherapie ist ein nahezu symptomfreier Zustand, der die Betroffenen im Alltag nicht einschränkt. Um dieses Ziel zu erreichen, spielen neben medikamentöser Therapie auch die Patientenschulung und das Selbstmanagement eine wesentliche Rolle. 2 Beides ist wiederum von großer Bedeutung für das Therapieverständnis und die Therapietreue.

Mehr-Luft.at

In der digitalen Ära bietet die Plattform www.Mehr-Luft.at eine wegweisende Lösung für Betroffene, Angehörige und Interessierte. Neben Informationen rund um die Krankheitsbilder Asthma, COPD, Cystische Fibrose und Alpha-1-Antitrypsin-Mangel finden sich dort Tipps für den Alltag, Inhalationsanleitungen sowie Podcasts und Kurzvideos – von Expert:innen für Sie aufbereitet. Ein Schwerpunkt liegt auf direkter Interaktion zwischen Betroffenen, Interessierten und Spezialist:innen. Durch live Online-Sprech­stunden und regelmäßige Umfragen mit anschließender Interpretation durch Lungenfachärzt:innen wird kontinuier­lich Unterstützung geboten.

Experten im Zitat

Univ.-Prof. Dr. Bernd Lamprecht, Vorstand der Universitätsklinik für Innere Medizin 4 am Kepler Universitätsklinikum in Linz und Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie, erklärt: „Die Umfragen auf der Plattform Mehr-Luft.at zeigen deutlich, dass stetige Anstrengungen um verbesserte Gesundheitskompetenz und gelingendes Selbstmanagement sehr wichtig und erfolgversprechend sind.“ Prim. Priv.-Doz. Dr. Arschang Valipour, Vorstand der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie der Klinik Floridsdorf, führt näher aus: „Die auf der Plattform Mehr-Luft.at veröffentlichten Kurzvideos richten sich an Betroffene und deren Angehörige, aber auch an interessierte Personen, die mehr zu verschiedenen Themen rund um die Lungengesundheit erfahren möchten. Ein niederschwelliger Zugang mit kompakt zusammengefassten medizinischen Informationen von Expertinnen und Experten.“

