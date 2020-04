Kreisky, Kaiser Karl und das Gesundheitsministerium

Kennen Sie Johann Horbaczewskyj? Was eine Gedenktafel in Wiens Innenstadt erzählt.

Dass wir geneigt sind, die Welt aus den Erfahrungen unserer je eigenen Lebenszeit heraus zu sehen, wird man uns schwerlich vorwerfen können. Doch wie verlässlich dieses Selbsterlebte immer sei: Mit über alle Generationen hinweg validem Wissen darf man es nicht verwechseln.

Für mich beispielsweise, Ende der 1950er geboren, wäre bis vor Kurzem außer Streit gestanden, wer denn in Österreich ein Gesundheitsministerium geschaffen – und mit wem er es erstbesetzt hat: Dabei habe es sich, so hätte ich mit der kühnen Selbstverständlichkeit des Zeitzeugen behauptet, um eine der (umstritteneren) Innovationen der Ära Bruno Kreisky gehandelt, und dessen erste (detto umstrittene) Personalwahl sei auf die Ärztin Ingrid Leodolter gefallen. So weit, so klar. Oder?