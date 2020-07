(C) Australis

Kommen Sie mit uns ans Ende der Welt!

Lassen Sie sich von der einzigartigen natürlichen Schönheit der Landschaft, geprägt durch gewaltige Gletscher, Urwälder und eine exotische Tier- und Pflanzenwelt, auf unserer Reise durch phantastische Kanäle und Meeresarme beeindrucken.

Uns wird das Privileg zuteil, Reisen durch die wundervollen, unberührten Landschaften eines der wenigen noch unberührten Gebiete der Welt anbieten zu können.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit werden bei Australis groß geschrieben. Durch zahlreiche Maßnahmen und Aktionen an Bord sowie während der Exkursionen versuchen wir, die Auswirkungen auf die ökologisch sensible Natur so weit wie möglich zu minimieren.

Alle Exkursionen werden von fachkundigen Expeditionsleitern begleitet, die den Passagieren fundierte wissenschaftliche Kenntnisse vermitteln. Wir verzichten auf Massentourismus und fördern nachhaltiges, umweltschonendes Verhalten sowohl an Bord als auch während der Expeditionen und Landgänge. Wir setzen uns dafür ein, dass diese einmaligen, unberührten Orte geschützt, respektiert und intakt gehalten werden.

Australis veranstaltet Expeditionskreuzfahrten zu den wichtigsten Natursehenswürdigkeiten des Feuerlandes in den südlichsten Kanälen Patagoniens. 30 Jahre bereits bieten wir Reisenden aller Kontinente die Möglichkeit, eine der schönsten und unberührtesten Gegenden der Welt auf einer Schiffsreise von 4 Nächten zu erkunden.

Die modernen Schiffe Stella und Ventus Australis sind auf die Navigation in den kleinen Fjorden konzipiert und bieten eine komfortable Schiffahrt mit persönlichem Service, fernab des Massentourismus.

Machen Sie eine unvergessliche Erfahrung mit Australis.

