Deutschland setzt Energiewende und Stromversorgung aufs Spiel

Mit der Reaktion auf den Giftanschlag auf den russischen Regimekritiker Alexej Nawalny hat Deutschland sich selbst und die EU in eine Sackgasse manövriert.

„Between a rock and a hard place“ – das wäre eine treffende Beschreibung der Position, in die sich Deutschland mit seiner Reaktion auf den Giftanschlag auf den russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny eigenmächtig manövriert hat. Mit der Androhung, Russland für seine mögliche Beteiligung an diesem Verbrechen zu bestrafen, indem die Fertigstellung der Gaspipeline Nord Stream 2 blockiert werden soll, schadet die Bundesrepublik nicht nur ihren eigenen Interessen, sondern auch jenen der Europäischen Union.