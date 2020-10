Was wünschen Sie Österreich zum Nationalfeiertag?

Die Coronakrise hat Österreich weiter fest im Griff und einen 26. Oktober wie diesen hat das Land noch nie erlebt. Was sind Ihre Wünsche für die Republik zum diesjährigen Nationalfeiertag?

Vor 65 Jahren wurde Österreich zu einem freien Land erklärt. Doch was ist Freiheit? Eine Frage, die sich wohl einige seit dem Ausbruch der Coronakrise in Europa stellen. Nach einem Lockdown mit harten Einschränkungen und den darauf folgenden Lockerungen erlebt Österreich gerade die zweite Welle. Der Handlungsspielraum der Bevölkerung wird wieder kleiner und die Bundesregierung appelliert eindringlich an jeden Einzelnen, einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten.

Aber nicht nur der Virus erfordert eine „rot-weiß-rote Kraftprobe“, auf die die Regierung die Bevölkerung zuletzt einstimmte. Es gibt auch zahlreiche andere große Herausforderungen, von der Wirtschafskrise über den Klimawandel bis zur Integration. Wie der Coronavirus haben auch sie das Potenzial, die Gesellschaft näher zusammenzubringen oder zu spalten.

Diskutieren Sie mit: Was sind Ihre Wünsche für Österreich zum diesjährigen Nationalfreiertag? Wofür sind Sie dankbar - und wofür lohnt es sich, einzutreten?

