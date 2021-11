Zusammenarbeit mit starken Partnern des Vertrauens

Erfolgsgespann. Durch die Kooperationen mit nachhaltigen Produktpartnern hat die Volksbank einen weiteren entscheidenden Meilenstein hin zu einer starken und effizienten Regionalbank erreicht.

Die Kernleistungen einer Retailbank — Kredite, Einlagen und den Zahlungsverkehr —erbringt die Volksbank selbst. Andere Produkte und Dienstleistungen werden von kompetenten Partnern angeboten. In den letzten Jahren wurden daher Kooperationen mit starken Produktpartnern eingegangen.

Union Investment

Im Bereich Fonds heißt der Produktpartner Union Investment. Die Fondsgesellschaft gehört mit knapp 427 Milliarden Euro verwaltetem Kundenvermögen und rund 5,5 Millionen Kunden zu den größten Fondsanbietern in Deutschland und ist seit dem Jahr 2015 auch auf dem österreichischen Markt präsent.

Das fünfte Jahr der Zusammenarbeit mit der Volksbank verlief sehr positiv, das sechste könnte alle Rekorde brechen. So hat sich der Absatz von Union Investment gegenüber dem Vorjahr bereits zur Jahresmitte nahezu verdoppelt: In den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 veranlagten österreichische Fondssparer netto 408 Millionen Euro (2020: 225 Millionen). Die Mittelzuflüsse in nachhaltige Fonds verdreifachten sich sogar im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020. „Nachhaltigkeit ist auch in Österreich das zentrale Thema bei den Anlegern und unsere Strategie, die Menschen mit ratierlichem Sparen in Investmentfonds schrittweise an ertragreiche Wertpapiere heranzuführen, zahlt sich aus“, ­erläutert Marc Harms, Geschäftsführer der Union Investment ­Austria.

ERGO Versicherung

Mit der ERGO Versicherung hat die Volksbank seit 1985 einen zum wiederholten Male ausgezeichneten Service-Champion als Versicherungspartner. Der Schwerpunkt liegt auf Versicherungslösungen für Privatkunden, denen hochwertige Produkte angeboten werden — von umfassenden Lebens- und Krankenversicherungen durch die Mitarbeiter der Volksbank bis hin zu speziellen Sachversicherungs- und Unfallversicherungsprodukten durch die Mitarbeiter der ­ERGO in den einzelnen Volksbank-­Filialen.

Im Zuge einer Neuausschreibung konnte sich ERGO Anfang 2021 nun gegen renommierte nationale und internationale Versicherungsgesellschaften durchsetzen: Die langjährige Zusammenarbeit wird damit vorzeitig bis Ende 2032 verlängert. Im Fokus der Ausschreibung standen nicht nur das Produktportfolio, sondern vor allem eine überzeugende Strategie in den Bereichen Wachstum, Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

„Wir sind stolz, nach Jahrzehnten der erfolgreichen Zusammenarbeit weiterhin als Top-Service-Anbieter an der Seite der Volksbank stehen zu dürfen. Uns vereinen nicht nur eine gemeinsame Vergangenheit, sondern auch gemeinsame Werte, allen voran der Anspruch, den Kunden stets die beste Servicequalität zu bieten“, sagt Vorstandsvorsitzender Philipp Wassenberg.

TeamBank

Als Kompetenzzentrum für ­Liquiditätsmanagement ist die ­TeamBank (seit 2020 Träger des EU-Labels „Eco-Management and Audit Scheme“) bereits seit 2008 ein enger und verlässlicher Partner. Sie bietet mit der Produktfamilie „der faire Credit“ ein sicheres Finanzierungsangebot mit klaren und übersichtlichen Vertragsbedingungen.

Ein jüngstes Beispiel dafür, wie digitale Innovationen und Umweltschutz miteinander kombiniert werden können, ist die im Spätsommer 2020 eingeführte Lösung zum digitalen Vertragsabschluss in den Filialen der Partnerbanken. So kann pro Jahr rund eine halbe Tonne Papier gespart werden, was 40 Fichtenbäumen entspricht. Seit Ende 2020 haben Kunden zudem die Möglichkeit, sich zum fairen Credit via Telefon von zu Hause aus beraten zu lassen und diesen online abzuschließen. „Ein Maximum an fairer Flexibilität“, wie Vorstands­vorsitzender Frank Mühlbauer ­betont.