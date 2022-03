Green Jobs: Nachhaltig Karriere machen

Ausbildung. Fachhochschule Vorarlberg bildet Umweltingenieur:innen und Energieexpert:innen aus.

Der Wandel zu einer grünen Wirtschaft und der Ausbau erneuerbarer Energiesysteme sichert nicht nur die Zukunft des Planeten, sondern auch der Arbeitswelt. Die Internationale Arbeitsorganisation ILO geht davon aus, dass allein die zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens nötigen Veränderungen in der Energieerzeugung und -nutzung weltweit bis 2030 rund 18 Millionen Arbeitsplätze schaffen.

Auch in anderen Sektoren skizziert der ILO-Bericht „Greening with Jobs“ spannende Entwicklungen. Auf dem Weg von der linearen Wirtschaft zur Kreislaufwirtschaft können in den Bereichen Abfallwirtschaft und Dienstleistungen (z.B. Reparaturen, Vermietungen) bis zu sechs Millionen Jobs entstehen.

Viele junge Menschen haben diese Tatsache nicht nur als großartige Karrierechance erkannt, sondern auch als Auftrag. „Ich will in der Welt etwas Positives bewirken“, sagt Annika Bauer. Sie studiert Umwelt und Technik an der FHV – Vorarlberg University of Applied Sciences. „Das funktioniert nur durch weitreichende Veränderungen, weswegen ich mich für den Studiengang entschieden habe. Hier wird mir die perfekte Kombination aus Management, Umwelt und diversen Technikbereichen geboten. Ich lerne viele verschiedene Teilaspekte kennen, die mir später eine breite Berufsauswahl ermöglichen.“

Bachelorstudium

Der Studiengang „Umwelt & Technik“ der FHV ist auf die Anforderungen von Wirtschaft und öffentlichem Sektor maßgeschneidert und fokussiert auf Umwelttechnik und Ressourcenmanagement. Studiengangsleiterin Magdalena Rauter: „Wir bieten den angehenden Umweltingenieur:innen den richtigen interdisziplinären Mix aus Umwelttechnik und Ressourcenmanagement. Unser Ziel ist es, ein Gesamtverständnis von Prozessen, Wertschöpfungsketten und Produktlebenszyklen für mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen zu vermitteln.“

Sie sieht auf Seiten der Unternehmen einen großen Bedarf nach Expert:innen. Um schon während des Studiums Netzwerke zwischen Studierenden und möglichen Arbeitgeber:innen zu fördern, setzt die FHV auf Kooperationen. Auslandssemester und Berufspraktika runden das Profil des Studiengangs ab.

Masterstudium

Das berufsbegleitende Masterstudium „Nachhaltige Energiesysteme“ verschafft eine 360-Grad-Sicht auf Energietechnik, Energiewirtschaft und Digitalisierung. Auf letzterem liegt der fachliche Schwerpunkt, um den intelligenten Ausbau des wandelnden Energiesystems zu gewährleisten. Zudem können sich Studierende in Wahlmodulen auf Bereiche wie beispielsweise Effiziente Systeme oder Intelligente Gebäude spezialisieren. Ein Kontextstudium sorgt für interdisziplinären Austausch.

Zu den Perspektiven für Absolvent:innen sagt Studiengangsleiterin Anna Knorr: „Jetzt ist der Zeitpunkt, an der Energieautonomie aktiv mitzuwirken, sie zu gestalten. Für die Region Vorarlberg und natürlich mit Vorbildwirkung über die Grenzen der Region hinaus. Dafür brauchen wir in privaten und öffentlichen Unternehmen bestens ausgebildete Fach- und Führungskräfte.“

Die Tätigkeitsbereiche reichen von Produktentwicklung und -engineering über Planung, Bau und Betrieb von Anlagen bis hin zum Projektmanagement. Knorr dazu: „Die gesamte Energiebranche ist unglaublich dynamisch und spielt eine zentrale Rolle für unsere Gesellschaft, darauf bereiten wir unsere Studierenden vor.“