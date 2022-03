Inklusion führt bei Neudorfer zu mildem Ton

Frauenpower in der Traditionsbackstube Neudorfer in Zell am Pettenfirst, Bezirk Vöcklabruck (v. l.): Katrin Pichler, Geschäftsführerin Aurelia Neudorfer, Romana Strassmair, Doris Umbrich und Samira Saracevic.

Sonderpreis. Menschen mit Behinderungen gehen den Arbeitsalltag anders an und bringen sogar Gelassenheit in die ansonsten große Hektik einer Backstube.

2007 übernahm das Bäckermeisterehepaar Ludwig und Aurelia Neudorfer die Traditionsbackstube Neudorfer und machte sie zur besten Bäckerei im Bezirk Vöcklabruck. 35 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen. Eine Mitarbeiterin mit Behinderung arbeitet Vollzeit qualifiziert als Konditorin. Romana hat eine Hörbeeinträchtigung. Trotzdem schwärmt Aurelia Neudorfer von dem dreistündigen Bewerbungsgespräch, bei dem sich die Chefin mit der neuen Konditorin bestens unterhalten hat.

Ruhe in der hektischen Backstube

Zusätzlich werden aber auch zwei Mitarbeiter über die FAB und Caritas Invita in der Backstube und im Verkauf eingesetzt. Da ist einerseits Katrin. Aktuell ist sie neben ihren Therapien über das FAB bei der Bäckerei beschäftigt. Sie wurde als Lehrling mit Teilqualifizierung aufgenommen. Normalerweise geht es in Backstuben gelegentlich sehr hektisch zu. „Bei Katrin muss man Geduld mitbringen und darf nicht laut werden“, erzählt Aurelia Neudorfer. „Mit ihrer besonderen Art hat sie eine gewisse Ruhe in unseren Betrieb gebracht.“



Über die Caritas Invita von Pfaffing kommt Michael einmal in der Woche in die Filiale in Vöcklamarkt. Anfangs war die Situation für Michael und Kunden ungewohnt und fremd, aber die gegenseitige Akzeptanz kam rasch.



Aurelia Neudorfer ist es ein Bedürfnis, dass es den Menschen in ihrer Umgebung gut geht. „Wir unterstützen seit drei Jahren die Lebenshilfe, seit wir Premium-Sponsor bei den Special Olympics in Vöcklabruck waren. Eine unheimlich tolle Erfahrung für uns.“ Sie berichtet unter anderem von ihrem Mann, der einige Klienten und ihre Betreuer zum Backen in die Backstube einlud und von dem positiven Ergebnis sehr beeindruckt war.



Die Backstube organisiert immer wieder Spendenaktionen und lädt Lebenshilfe-Wohngruppen auf Kaffee und Kuchen ein.