Prävention, Nachsorge, Patienten-Apps – wer hätte gedacht, dass diese Themen in der Pharmaindustrie einmal eine wichtige Rolle spielen? Genau das demonstriert der weltweit agierende Konzern Sanofi.

Unsere Tätigkeit geht weit über die Arzneimittelforschung und

-herstellung hinaus. Sanofi begleitet Menschen, noch bevor sie krank werden und auch, nachdem sie wieder gesund sind. „Gemeinsam mit Partnern möchten wir individuelle, auf die Patienten zugeschnittene Gesamtlösungen bieten“, schildert Marcus Dietmayer, Leiter der Onkologie bei Sanofi Österreich. Dazu zählen neben innovativen Therapien auch Maßnahmen zur Prävention und zur Verringerung gesundheitlicher Risiken, umfassende Informationen sowie ein breites Service für Patienten – und das in allen Lebensphasen.

Das Leben nach dem Krebs

Sanofi hat sich auf die Fahne geschrieben, das Leben der Menschen zu verbessern. Ziel ist es, Krankheiten zu besiegen oder bestenfalls schon zu vermeiden. Für das jüngste Vorhaben hat sich Sanofi Österreich eines allgemein stiefmütterlich behandelten Themas angenommen: der Krebsnachsorge. „Glücklicherweise erhöhen sich die Chancen immer mehr, den Krebs zu besiegen. Aufgrund der steigenden Prävalenz und der wachsenden Zahl an Langzeitüberlebenden braucht es nun aber einen neuen Fokus in der Onkologie. Wir haben bereits erste Ansätze gestartet, wie die optimale Ver­sorgung von Patienten mit einer chro­nifizierten Erkrankung aussieht und wie wir sie dabei unterstützen können. Denn wir wollen für Patienten den Weg in ihre Normalität mit entsprechender Lebensqualität einfacher gestalten“, erklärt Dietmayer. Unter dem Motto „Krebs. UndLeben!“ befassen sich hochrangige Experten in Podcasts und einem eigenen Weißbuch mit diversen Aspekten der Nachsorge.

Therapien für Immunerkrankungen

Auch in der Arzneimittelforschung und -herstellung haben sich die Bedingungen, Anforderungen und Herausforderungen geändert. Die Lebenserwartung steigt stetig, chronische, umwelt- und altersbedingte Krankheiten nehmen rasant zu. Immer mehr Menschen weltweit leiden unter einer Störung des Immunsystems, die wiederum zu einer Vielzahl von Krankheiten führen kann – von allergischen Erkrankungen wie Asthma bis hin zu Autoimmunerkrankungen wie Neurodermitis, Multipler Sklerose oder Morbus Crohn. Für Sanofi bildet die Immunologie daher schon seit Jahren einen Forschungsschwerpunkt, der in Zukunft noch weiter ausgebaut wird. „Viele körperliche Erkrankungen gehen auf eine Störung des Immunsystems zurück. Die Betroffenen sind dadurch in ihrem Alltag oft stark beeinträchtigt. Mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Technologien entwickeln wir innovative therapeutische Lösungen, die das Leben der Patienten deutlich verbessern“, schildert Harald Handle, Franchise Head Immunologie bei Sanofi Österreich.



Zielgerichtete Medikamente

Dabei hat Corona das Tempo in der Forschung und Entwicklung beschleunigt und gleichzeitig die Kooperationsbereitschaft in der Branche angefacht. Diese Kombination hat zu einem noch nie dagewesenen Innovationsschub geführt. Sanofi nutzt diesen Schub, um innovative Technologiefelder wie etwa die Präzisionsmedizin voranzutreiben. Diese ermöglicht schon heute in vielen Bereichen eine zielgerichtete und nebenwirkungsarme Behandlung von Patienten.

Über Sanofi Sanofi entwickelt und produziert Gesundheitslösungen für Selbstmedikation, Allgemeinmedizin/Volkskrankheiten sowie schwer behandelbare und seltene Erkrankungen. Zu den Forschungsschwerpunkten zählen Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Multiple Sklerose, Onkologie und Hämatologie, Immunologie und Impfstoffe. In Österreich hat Sanofi rund 150 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von 150 Millionen Euro. www.sanofi.at