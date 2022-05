Ein Beruf für alle Fälle: Gesundheits- und Krankenpflege

Ausbildung. Wissenschaft und Praxis verknüpfen für eine professionelle, qualitätsvolle Pflege.

Im direkten Kontakt mit den Patient*innen situationsbezogen schnelle Entscheidungen zu treffen, ist für Gesundheits- und Krankenpfleger*innen gelebter Berufsalltag. Dafür braucht es viel professionelles Wissen sowie vielfältige individuelle und soziale Kompetenzen. Die Grundlagen für evidenzbasierte Pflege vermittelt das Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege an der FH Campus Wien intensiv und praxisbezogen. Seit fast 15 Jahren bietet die FH Campus Wien Absolvent*innen die Möglichkeit, mit dem Bachelor of Science in Health Studies die Karriere im gehobenen Dienst der Gesundheits- und Krankenpflege zu starten.

Sechs Standorte in Wien

In sechs Semestern verknüpfen Studierende pflegewissenschaftliche Erkenntnisse mit dem Erlernen von fachspezifischen Fertigkeiten. „Die Fertigkeitentrainings – dabei lernen Studierende beispielsweise Mobilisierungsmethoden für Patient*innen, Umgang mit Zentralvenenkathetern, angewandte Hygienemethoden – finden an der FH unter anderem in der hauseigenen Lehr-Intensivstation und im Forschungs-OP statt – das ist einzigartig in Österreich“, so Roswitha Engel, Leiterin des Bachelorstudiengangs an der FH Campus Wien.

Durch Ausbildungskooperationen mit großen Trägern wie dem Wiener Gesundheitsverbund, der Vinzenz Gruppe bzw. der Pflegeakademie der Barmherzigen Brüder Wien stehen sechs Studienstandorte in Wien zur Auswahl. Mit dem Wiener Gesundheitsverbund und dem Fonds Soziales Wien verbindet die FH Campus Wien zudem die Ausbildungsoffensive Pflege Zukunft Wien.

Von Anfang an in der Praxis

Schon ab dem ersten Semester sind Studierende in geriatrischen Einrichtungen und unterschiedlichen Krankenhaus-Abteilungen im Einsatz und fühlen sich in der Berufswahl bestätigt. „Zuerst habe ich Soziologie studiert, aber Gesundheits- und Krankenpflege ist mein Studium“, so eine Studierende. „Alles, was die Gesundheits- und Krankenpflege ausmacht, ihre Interdisziplinarität und Komplexität, habe ich schon beim ersten Praktikum intensiv erlebt.“

Weitere Vorteile der Praxisbezogenheit: Absolvent*innen erwerben zum Bachelortitel auch die Berufsberechtigung und haben sofort Anknüpfungspunkte für ihre Karrieren. Rund 98 Prozent stehen sofort nach Abschluss im Berufsleben, am häufigsten in stationären Fachbereichen, in der Intensiv- oder Kinder- und Jugendlichenpflege.

Von Babys bis ältere Menschen

„Gesundheits- und Krankenpflege beinhaltet differenzierte Berufe und eine große Spezialisierungsvielfalt“, weiß Roswitha Engel. „Unsere Profession bedeutet große Fachexpertise, prozessorientiertes Arbeiten, Beziehungsarbeit und Kommunikation“, weiß Engel. „Wir beziehen Gesundheit und Krankheit gleichermaßen ein und haben künftig noch mehr eine wichtige Beratungsfunktion für Gesundheitsförderung und Prävention.“

Pflegepersonen arbeiten im interdisziplinären Team stationär im Krankenhaus oder in der Langzeitpflege, genauso in Tageskliniken und Tageszentren. Oder sie sind im ambulanten und mobilen Sektor, etwa in Pflege- und Betreuungsdiensten oder Praxisgemeinschaften im Einsatz. Ebenso bringen sie ihr Wissen in Unternehmen bei Sozialversicherungsträgern und der betrieblichen Gesundheitsförderung ein. Auch fachliche Spezialisierungen, beispielsweise Onkologie oder Kinder- und Jugendlichenpflege, bilden eine breite und sichere Basis für berufliche Entwicklung.