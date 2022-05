(c) RAG

In Österreichs größtem Gasspeicherunternehmen kann man auf einen jahrzehntealten Erfahrungsschatz in Sachen BGF zurückgreifen.

Das Thema Gesundheit hat in der RAG Österreich bereits eine fast 90-jährige Tradition: „Sicherheit und Gesundheit waren in der RAG schon immer wichtig, da wir seit 1935 in einer Branche tätig sind, wo man mit hohen Temperaturen und Drücken umgehen muss, und es schon immer Nachtschichten gab“, erklärt Personalleiter Reinhard Pachner die Ursprünge des Konzeptes. Weshalb man bei Österreichs größtem Gasspeicherunternehmen auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann und weiß, wie man BGF immer wieder neu und spannend aufsetzen kann. „Das recht simple Geheimnis, solche Gesundheitsförderungsprojekte über viele Jahre erfolgreich zu halten und die Mitarbeiter dazu zu bringen, sich regelmäßig daran zu beteiligen, ist dafür zu sorgen, dass die Aktivitäten immer spannend bleiben und laufend neue Angebote zu schaffen. Daher gibt es bei uns immer wieder die Möglichkeit, neue Sportarten auszuprobieren“, berichtet Pachner.

Impulse setzen

Die einerseits vom Unternehmen angeboten, aber auch von den Mitarbeitern initiiert werden. „Nachdem die Unternehmensleitung der RAG voll hinter den Gesundheits- und Sportprogrammen steht, haben wir immer die Möglichkeit auch Ideen von Mitarbeitern aufzugreifen und beispielsweise neue Trendsportarten anzubieten“, freut sich der Personalleiter. „Das ist auch ganz wichtig, denn im Kern geht es darum, die Mitarbeiter in Eigeninitiative zu Bewegung und Sport zu bringen. Wir als Unternehmen setzen da und dort Impulse und stellen Möglichkeiten, sich mit Spaß zu bewegen vor. Im optimalen Fall finden dann viele Mitarbeiter Bewegungsmöglichkeiten, die sie dann dauerhaft weiter betreiben.