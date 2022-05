Nostalgie und Zukunftsmusik

Drucken

Hauptbild • Vom 20. Mai bis 31. Juli 2022 ist der VW City Store zu Gast in der MOON CITY VIENNA. • (VW)

Elektromobilität. Im neuen VW City Store – zu Gast in der Moon City Vienna auf der Kärntner Straße – schafft Volkswagen eine Erlebniswelt der E-Mobility, mit Showroom, Probefahrten und Café-Lounge. Das Highlight für Nostalgiker mit E-Ambitionen: der ID. Buzz.

„Hier wollen wir unseren Kunden das Thema E-Mobility bei Volkswagen näherbringen“, erklärt Thomas Herndl, Markenleiter bei VW, „wir wollen zeigen, was sie kann und warum man dieses Erlebnis auch genießen sollte.“ Der neue City Store setzt auf Gesamterlebnis, im Erdgeschoß zeigt man die neuen Modelle ID. Buzz und ID.5, bietet interaktive Beratungsmöglichkeiten an, im Obergeschoß lädt ein Café zum Verweilen ein und in der Operngarage wartet schließlich die ID.5-Flotte in allen Varianten auf eine kostenlose Probefahrt. „Die Marke Volkswagen ist eine sehr traditionsreiche, in Österreich sehr beliebt und bekannt. Jeder von uns hatte schon einmal Berührungspunkte mit VW. In diesem neuen Store soll man dieses freundschaftliche Verhältnis spüren – wer hereinkommt, soll sich wohlfühlen, soll sich abgeholt und gut beraten fühlen.“

Der Weg in die E-Mobilität sei der nächste Schritt in der langen Unternehmens- und Markengeschichte, VW macht sich auf den „Way to Zero Emission“, wie Herndl es ausdrückt, also in die Emissionsfreiheit durch Elektromobilität. Eine Reise, auf die der Kunde hier mitgenommen wird. „Das Thema ist für viele neu. In dieser Location im Herzen von Wien möchten wir die Menschen einladen, sich unkompliziert und in einer gemütlichen Atmosphäre damit zu beschäftigen, möchten einen Begegnungspunkt mit der Elektromobilität als Zukunftskonzept schaffen.“ Auch das Thema Laden und Ladeinfrastruktur wird am Fahrzeug selbst erklärt.

Das gemütliche Café im ersten Stock des VW City Store lädt zum Verweilen ein. (VW)

ID. Buzz und ID.5 im Showroom

Den ein oder anderen wird die Nostalgie packen, wenn er den Store im ersten Bezirk betritt. Denn der neue ID. Buzz lässt die Optik des ikonischen Busses Bulli T1 wieder aufleben und kombiniert sie mit der futuristischen Ästhetik der E-Mobilität. So prangt das VW-Logo traditionsgerecht präsent auf der Fahrzeugfront, wird aber untermalt von einer Lichtleiste mit IQ-LED-Beleuchtung. Der Buzz ist der erste rein elektrische Bus der Volkswagen-Flotte, erklärt Markentrainer Markus Fischwenger: „Wir setzen hier auf den modularen Plattformaufbau, den wir auch für andere Modelle verwenden, erstmals eine Bus-Form auf und schaffen so eine absolute Neuheit in der VW-Welt.“

Bis 31. Juli 2022 haben E-Auto-Enthusiasten noch die Möglichkeit, den neuen ID. Buzz und ID.5 kennenzulernen. (VW)

Wer den Blick nach rechts schweifen lässt, der gleitet von der Nostalgie direkt in die Zukunftsmusik, mit dem neuen ID.5, in seinen Varianten die erste rein elektrischer Palette von Volkswagen. Das Modell vereint die Vielseitigkeit des SUV mit der sportlichen Eleganz eines Coupé und soll so den Zukunftsanspruch der Marke repräsentieren.

Im Innenraum nutzt man die Vorzüge der E-Mobility voll aus, vor allem was die Großzügigkeit angeht. Möglich wird das durch das Wegfallen des Kardantunnels, der sonst den Motor mit dem Auspuff verbindet und als „Höcker“ durch den Wagen läuft. Die ID.-Serie kommt im Inneren vielmehr als flexibel bespielbare Plattform mit viel Beinfreiheit daher, ein innovatives Zwölf-Zoll-Touchdisplay liefert alle Daten und Möglichkeiten, die der innovative Bordcomputer bereithält. Durch regelmäßige Software-Updates bleibt das Fahrzeug immer auf dem neuesten Stand und wächst mit den Bedürfnissen des Fahrers mit.

Probefahrt und Konfigurator

Ein Premium-Modell testen in der historischen Kulisse der Wiener Innenstadt, diese Vorstellung lässt wohl das Herz so manchen Autoliebhabers höher schlagen. In der Operngarage wartet deshalb die gesamte ID.-Palette – ID.3, ID.4 GTX, der ID.5 sowie der sportliche ID.5 GTX – auf Interessenten, die eine kostenlose Probefahrt nutzen möchten.

Vor allem der GTX – wie die GTI-Variante unter den Stromern nun heißt – wird sich wohl einiger Beliebtheit erfreuen. Mit zwei E-Motoren – einmal im Heck, einmal im vorderen Bereich – kann das Fahrzeug in Sekundenbruchteilen von Heck- auf Allradantrieb umschalten, ein Faktum, das im bergreichen Österreich oft von Nutzen sein wird. Die 50-50-Gewichtsverteilung und der tiefe Schwerpunkt sorgen zusätzlich für ein extrem ruhiges Fahrgefühl.

Die emissionsfreien Probefahrten in der nahegelegenen Operngarage, zum Beispiel mit dem neuen ID.5, machen den Besuch im VW City Store zu einem besonderen Erlebnis. (VW)

„In dieser Location im Herzen von Wien möchten wir die Menschen einladen, sich unkompliziert und in einer gemütlichen Atmosphäre damit zu beschäftigen, möchten einen Begegnungspunkt mit der Elektromobilität als Zukunftskonzept schaffen.“ Thomas Herndl, Markenleiter bei VW

Wer sich schließlich zum Kauf entscheidet, hat im VW City Store auch die Möglichkeit, sein neues Fahrzeug bis ins Detail zu personalisieren, angefangen bei der Batterievariante bis hin zur genauen Innenraumgestaltung und unzähligen Assistenzprogrammen. Das in Begleitung eines Beraters konfigurierte Gefährt wird schließlich an einen Volkswagenpartner übermittelt und von diesem geliefert. So beginnt das VW-Erlebnis zwar im City Store – aber es entfaltet sich erst wirklich, wenn der neue E-Liebling aus der eigenen Garage fährt.