Das Elektro-Temperament aus Barcelona

Die Elektrifizierung und die Performance eines Fahrzeugs perfekt zu vereinen, die Leistung und Reichweite zu optimieren und gleichzeitig ein emotionales Designerstück zu schaffen – das ist mit dem neuen CUPRA Born gelungen. Zudem wird das spanische E-Kraftpaket völlig CO 2 -neutral produziert an den Kunden ausgeliefert.

Eine relativ verzögerungsfreie Umsetzung der Leistung auf die Straße ist man von Elektrofahrzeugen gewohnt. Die unkonventionelle Performance-Marke aus Barcelona verfeinert die Freude an der Beschleunigung: Die hochentwickelte Antriebstechnologie entfaltet unmittelbar ihre volle Power an den Hinterrädern. In puncto Kraft kann sich das E-Auto mit bis zu 170 kW (231 PS) sehen lassen. Doch was wäre eine atemberaubende Performance ohne die entsprechende Reichweite? Auch hier setzt der CUPRA Born neue Maßstäbe, die Fahrten von mehr als 500 Kilometern erlauben. Für den zusätzlichen sportlichen Kick sorgt der E-Boost-Activator direkt am Lenkrad.

Zwei vollelektrische Motorisierungen

Der rein elektrische Einstiegsmotor – in der CUPRA-Familie finden sich auch Hybride – kommt mit einer Leistung von 150 kW bzw. 204 PS daher. Die Batterie mit einer Kapazität von 58 kWh ermöglicht eine Reichweite von bis zu 417 Kilometern.

Durch das E-Boost-Paket bringt es das spanische Elektrokraftpaket in der Top-Motorisierung auf 170 kW (231 PS) und stellt den Kunden durch zwei verfügbare Batterievarianten vor eine schwierige Entscheidung: Die Version mit einer Kapazität von 58 kWh ermöglicht eine Reichweite von bis zu 419 Kilometern und katapultiert den CUPRA Born per Knopfdruck in nur 6,6 Sekunden auf 100 km/h. Wählt man den größeren Akku mit 77 kWh Kapazität, steigert sich die Reichweite auf bis zu 547 Kilometer. Trotz des höheren Gewichts beschleunigt der Spanier mit dem kräftigen E-Herz mit E-Boost in 7 Sekunden auf 100 km/h. Das E-Boost-Paket enthält zusätzlich serienmäßig größere Vorderradbremsen, größere 19-Zoll-Felgen und das CUPRA-Lenkrad mit Satellitentasten.

Für den sportlichen Kick per Knopfdruck sorgt bei beiden neuen Versionen der E-Boost-Activator direkt am Lenkrad. (c) beigestellt

„Als erstes vollelektrisches Fahrzeug unserer Marke besitzt der CUPRA Born eine hochentwickelte elektrische Antriebstechnologie, die zusammen mit der Fahrwerkseinstellung für ein berauschendes Fahrgefühl sorgt.“ Dr. Werner Tietz, Vorstand für Forschung und Entwicklung bei CUPRA

Die Übertragung des Drehmoments des Motors mit maximal 16.000 Umdrehungen pro Minute erfolgt sanft auf die Hinterräder über ein 1-Gang-Getriebe mit Differential. Die adaptive Fahrwerksregelung, das Sportfahrwerk und ESC Sport begeistern jeden sportlichen Fahrer, die progressive Lenkung, größere Bremsen und 20-Zoll-Leichtmetallfelgen (maximal mögliche Größe) optimieren den Fahrspaß.

Mit den einstellbaren Fahrprofilen „Range“ (reduziert den Verbrauch), „Comfort“ (weiche Federungseinstellung), „Performance“ (erhöht die dynamische Leistung) und „Individual“ (individuell einstellbare Features) wird der CUPRA Born an den gewünschten Fahrstil angepasst. Jeder Fahrmodus hat dabei Auswirkungen auf das Ansprechverhalten des Motors, die Lenkung und die 15-stufige Dämpfungsanpassung.

Schneller laden – mehr Spaß

Beide Motorvarianten des CUPRA Born werden von wassergekühlten High-Performance-Lithium-Ionen-Akkus gespeist. Sie sind übrigens an einer niedrigen, zentralen Position verbaut, sodass sich eine ideale Gewichtsverteilung ergibt, die noch mehr Dynamik im Fahrverhalten ermöglicht. Mit der Schnellladefunktion zieht der CUPRA Born in der 77-kWh-Akku-Variante aus einer 135-kW-Ladestation in nur sieben Minuten so viel Strom, wie das edle E-Fahrzeug auf etwa 100 Kilometer verbraucht.

Der CUPRA Born ist anpassungsfähig und kann sowohl an eine AC-Ladestation (bis zu 11 kW) als auch an eine DC-Ladestation (bis zu 135 kW) angeschlossen werden. (c) beigestellt

Sportlich, stilvoll und nachhaltig

Optisch glänzt der CUPRA Born durch die markante Frontpartie mit den Voll-LED-Scheinwerfern in Dreiecksform und der prägnanten Form der Motorhaube, wobei die konkave Rundung an eine Haifischnase erinnert. Nähert sich der Fahrer dem Fahrzeug, wird er von einer lebendigen Lichtzeremonie begrüßt – ein Teil des modernen Lichtdesigns des Spaniers.

Der Innenraum präsentiert sich stilvoll und komfortabel, serienmäßige Sportschalensitze unterstreichen die Power, die im vollelektrischen CUPRA steckt. Selbstverständlich wurde bei der Auswahl der Materialien für das Interieur auf Nachhaltigkeit geachtet: So sind die Schalensitze aus recyceltem Meeresplastik hergestellt oder optional aus dem Mikrofaserstoff Dinamica, der ebenfalls aus Recyclingmaterial gewonnen wird.

Head-up für mehr Sicherheit

An Bord des leistungsstarken CUPRA Born ist natürlich ein Infotainmentsystem der neuesten Generation. Mit dem Zugriff auf unterschiedlichste Online-Dienste und Apps, durch vielfältige Sicherheits- und Servicefunktionen und dem Fernzugriff auf das Fahrzeug unterstreicht das E-Kraftpaket seine digitale Kompetenz. Über das Wireless-Full-Link-System kann das Infotainmentsystem mit Apple CarPlay oder Android Auto verbunden werden. Bedient wird es bequem über einen serienmäßigen, hochauflösenden 12-Zoll-Touchscreen.

Über das Infotainmentsystem lassen sich eine Fülle von Daten und Informationen abrufen und abspielen, darunter 3D-Online-Navigationsdaten, Musik, Kontakte und viele weitere Zusatzfunktionen. (c) beigestellt

Zudem ist der CUPRA Born mit einem Augmented-Reality-Head-up-Display ausgestattet, das Informationen der Fahrerassistenzsysteme, des Navis oder die Geschwindigkeit des Fahrzeugs auf die Windschutzscheibe projiziert. Damit verliert der Fahrer beim Ablesen der wichtigsten Parameter die Straße nie aus dem Blick. Zu den Sicherheits- und Assistenzsystemen zählen unter anderen die automatische, vorausschauende Distanzregelung Predictive ACC, Travel Assist (hält das Fahrzeug aktiv in der Spur und passt das Tempo an den Verkehrsfluss an), der Blind-Spot-Sensor, die Verkehrszeichenerkennung, ein Ausparkassistent, der Notfall- und Pre-Crash-Assistent.