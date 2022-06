„Handschlagqualität und Liebe zum Objekt“

Immobilien. Als Zinshausentwickler mit jahrzehntelanger Erfahrung kauft die 3SI Immogroup Zinshäuser in den besten Lagen Österreichs.

Was sind die Gründe für Verkäufer, die Immobilie in professionelle Hände zu übergeben? Inwiefern profitieren die Mieterinnen und Mieter von den sanierten und revitalisierten Gebäuden? Und was zeichnet 3SI aus Sicht der verkaufenden Hausbesitzer aus? Antworten von Christian Ziegler, Prokurist der 3SI Immogroup.

Sind notwendige Revitalisierungen ein häufiger Grund für Verkäufer, sich an einen professionellen und erfahrenen Immobilienentwickler zu wenden, um die Immobilie in geeignete Hände zu übergeben und die Kosten nicht selbst tragen zu müssen?

Christian Ziegler: Auch, aber nicht nur. Die Gründe für den Verkauf eines Zinshauses sind sehr vielfältig. Dringend notwendige Instandsetzungsmaßnahmen, die aufgrund des aktuellen Mietrechtsgesetzes oftmals einfach nicht mehr für die Eigentümer finanzierbar sind, stellen immer wieder ein Grund dar, ja. Aber es ist oftmals das Zusammenspiel aus vielen Faktoren. Häuser sind in der Erhaltung kostenintensiv – oft zulasten des eigenen Lebensstils –, juristische Streitigkeiten zehren an den Nerven und spätestens beim Thema „Vererben“ wird es, gerade mit vielen Nachkommen, sehr kompliziert. Auch hier macht es Sinn, sein Haus für oft einige Millionen Euro in die entsprechenden Hände zu geben und zu wissen: Das Haus wird saniert und instandgehalten und ist auch noch in 100 Jahren da.

Wie sind die Reaktionen von Mieterinnen und Mietern auf die fertig ­sanierten Gebäude?

Absolut positiv. Die ansässigen Mieterinnen und Mieter profitieren von den Sanierungstätigkeiten, die die 3SI Immogroup durchführt. Neben allgemeinen Revitalisierungsmaßnahmen – also etwa der Neuverlegung von Fließen oder neue Farbe und Stuck für die Wände der Allgemeinbereiche – versuchen wir auch, wo es möglich ist, thermisch zu sanieren. Die Mieterinnen und Mieter wohnen dadurch nach unserer Sanierung nicht nur in einem schöneren, sondern auch energieeffizienteren Gebäude. Bei Dach­geschoßausbauten wird zusätzlich ein Lift eingebaut. Auch das wissen die ansässigen Bewohnerinnen und Bewohner absolut zu schätzen.

Wie haben sich die Bedürfnisse von Verkäufern in den letzten Jahren verändert?

Die Bedürfnisse haben sich nicht geändert. Jeder, der sein Haus verkauft, will es in die bestmöglichen Hände geben und sicher sein, dass mit ihm gut und sorgsam damit umgegangen wird. Er oder sie will professionell begleitet werden, während des gesamten Verkaufsprozesses und auch darüber hinaus, Stichwort gewinnbringende, sichere Reinvestitionsmöglichkeiten. An uns verkaufende Hausbesitzer schätzen genau das: Professionalität, Handschlagqualität und absolute Liebe zum Objekt.