Warum hasst ihr uns Radfahrer?

Oder anders gefragt: Warum sind so vielen Leuten Autos lieber als Räder, obwohl Autos laut sind und stinken und Benzin brauchen und viel, viel mehr Platz?

Heute passiert: Da wartet ein Taxler, mitten auf der Einbahnstraße, so sehr mitten, dass für mich kaum Platz ist, nicht links, nicht rechts, vorsichtig fahre ich an ihm vorbei, so vorsichtig, dass ich fast kippe, und als ich es geschafft habe, fährt er plötzlich drei Meter weiter, hält dort wieder – und grinst.



Neulich passiert: Ich schreibe eine Kolumne über das Einkaufen in der Mariahilfer Straße, eine heitere Kolumne, eine Sommerkolumne, in der es in keinem Wort um den Verkehr geht. Die Reaktion darauf: Also ich gehe dort sicher nicht mehr hin, diese depperten Radler!