Europäisches Forum Alpbach

Lab Week 27.8.-30.8.2022

Für viele Jahrzehnte war Europa ein Garant für Frieden und Wohlstand. Doch die Invasion Russlands in die Ukraine hat diesem Traum ein jähes Ende gesetzt. Was wir jetzt brauchen, sind Lösungen und Ideen, die Europa stärken.



Unter dem Jahresthema The New Europe findet das Forum 2022 von 21. August bis 2. September in Alpbach statt und ist entlang der vier großen Herausforderungen für Europas Zukunft konzipiert: The Climate Opportunity, Securing Europe’s Future in a Globalised World, The Financing of Europe’s Future sowie The Future of Democracy and the Rule of Law in Europe.



In der Conference Week, von 22. bis 27. August, gibt es ein vielfältiges Angebot an kompakten Formaten wie Vorträge, Plenarveranstaltungen, Workshops und Wanderungen, aber natürlich auch viele Möglichkeiten zum Netzwerken und Austauschen. In der zweiten Woche, der Lab Week, von 27. August bis 2. September, geht es in die Tiefe. In Kleingruppen mit internationalen Teilnehmenden werden in innovativen Formaten Schlüsselfragen weiter vertieft. Im Rahmen mehrtägiger Retreats werden wir mit internationalen Stakeholdern an ausgewählten Themen arbeiten und Ideen und Lösungen für die Zukunft Europas entwickeln. Offene, kreative Formate bieten die Möglichkeit zum Gedankenaustausch; Diskussionsveranstaltungen, Hikes und Workshops runden das Tagesprogramm ab.