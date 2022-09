Kompetenter Vollsortimenter mit neuem Land Rover

Bei Denzel findet sich das perfekte Fahrzeug für alle individuellen Bedürfnisse, vor allem im breit aufgestellten Premium- und Lifestyle-Segment. Mehr als 40.000 verkaufte Autos pro Jahr sprechen für sich.

Ob klassischer Benziner, Diesel oder ein Fahrzeug mit alternativem Antrieb – bei der Wolfgang Denzel Auto AG findet sich, so Vorstandsvorsitzender Gregor Strassl, für jeden das passende Fahrzeug. „Wir als Denzel haben den großen Vorteil, mit unseren 17 Marken und 21 Standorten alle Mobilitätsanforderungen abdecken zu können“, ist der CEO sicher. „Daher haben wir eine große Verantwortung, was Beratungskompetenz und Erfahrung betrifft. Mobilitätsentscheidungen sind Vertrauenssache.“ Dabei geht es vor allem um ein Rundumservice für Kunden, das viel weiter geht als der eigentliche Kfz-Kauf.

Der Denzel-360°-Service beginnt bei der kompetenten Beratung, wie etwa im Schauraum in Wien-Erdberg, dem insgesamt größten Standort der Gruppe in Österreich. Auf großzügigen Ausstellungsflächen führt das Team um Alfred Ernst durch einen bedeutenden Teil des Denzel-Markenportfolios, bei dem neben Jaguar und Volvo vor allem die Marke Land Rover im Rampenlicht steht.

Der Denzel Schauraum in Wien-Erdberg (c) beigestellt

Spektakulär: Range Rover Velar „Edition“

Besonders spektakulär ist der Range Rover, der mit der neuen Ausstattungsvariante „Edition“ eine Frischekur verpasst bekommt und im kommenden Jahr für Staunen auf den Straßen sorgen wird. Die Optik zahlreicher Karosseriedetails kommt in coolem Schwarz daher, das Dach ist serienmäßig in einer schwarzen Kontrastlackierung gehalten. Das gilt für alle verfügbaren Velar-Lackfarben. Ebenfalls serienmäßig sind dunkel getönte Scheiben (ab der B-Säule), 20-Zoll-Leichtmetallfelgen in Gloss Black und – als Kontrast – optisch reizvolle Abgasendrohre aus Chrom.

Als Motorisierung stehen wahlweise ein Vier- oder Sechs-Zylinder-Diesel und -Benziner zur Verfügung. Die meisten Modelle besitzen eine Mild-Hybridtechnologie. Der Land Rover PHEV-Velar P400e ist sowohl mit einem Benzin- als auch einem Elektromotor ausgestattet – das erlaubt komplett emissionsfreie kürzere Alltagsfahrten. Für längere Strecken wird eine Kombination aus Benzin und Strom genutzt, um den CO2-Fußabdruck zu verkleinern. Durch die Kombination beider Motoren sind der Reichweite des Land Rover PHEV kaum Grenzen gesetzt. Die Elektromotoren aus der Manufaktur von Land Rover sorgen zusätzlich zur Nachhaltigkeit für ein neues Maß an Reaktionsfähigkeit und Fahrspaß. Ab dem Jahr 2024 werden auch vollelektrische Land-Rover-Modelle erhältlich sein.

Das Infotainment-System Pivi Pro ist dank integrierter Sprachsteuerung noch komfortabler zu bedienen. Land Rover

Eleganz und Hightech im Innenraum

Das Interieur des Range Rover Velar glänzt durch elegante Schlichtheit und durch erlesene Sitzmaterialien wie Windsor-Leder, Velours oder Premium-Textilien – ganz nach Kundenwunsch. Es fügt sich moderner Luxus mit Raffinesse zu einer eleganten Einheit. Das „State oft the Art“-Infotainment-System Pivi Pro zeichnet sich durch einen intuitiv bedienbaren Touchscreen aus, der auch während der Fahrt durch Benutzerfreundlichkeit besticht. Plus: Durch die integrierte Sprachsteuerung (Amazon Alexa) hört der Velar Edition aufs Wort.

Übrigens: Der Range Rover Velar hat besonders kurze Lieferzeiten!

Rundumservice und individuelle Beratung

Ist aus dem großen Denzel-Portfolio das passende Modell für die individuellen Bedürfnisse gefunden, bietet die Denzel Bank und das Denzel Leasing sämtliche Finanzdienstleistungen im Automobilbereich, unter anderem mit maßgeschneiderten Finanzierungsmodellen.

Das intensiv geschulte Fachpersonal weiß nicht nur über die Vorzüge aller konventionellen Antriebsarten Bescheid, sondern auch über Alternativen. Entscheidet sich ein Kunde für einen Hybrid- oder Elektroantrieb, dann stellt sich immer die Frage nach der passenden Ladestation. Dafür gibt es die Strombox – sie ist ein Teil der Denzel-Gruppe und ebenfalls in Wien-Erdberg beheimatet. Die Strombox hat die optimale Lösung sowohl für zu Hause als auch für Unternehmen und den öffentlichen Bereich zur Hand. Es werden sowohl der Bedarf als auch die möglichen Ladelösungen ermittelt. Die Denzel-Experten begleiten ihre Kunden freilich bis zum Einbau und der Inbetriebnahme. Mit einem Wort: ein One-Stop-Shop zur E-Mobilität.

Natürlich wird bei der Denzel-Experience auf alle individuellen Wünsche und Bedürfnisse von Kunden eingegangen und es findet sich aufgrund der Expertise der engagierten Mitarbeiter stets die optimale Lösung in allen Mobilitätsfragen.