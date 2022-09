Silver Society – die Herausforderung für das Gesundheitssystem

(c) Getty Images

Noch nie in der Geschichte sind große Teile einer Generation fast geschlossen in hohe Lebensjahre gegangen.

Die steigende Lebenserwartung und Überalterung der Gesellschaft resultieren in einem steigenden Bedarf an Medikamenten, was wiederum das staatliche Gesundheitssystem vor Herausforderungen stellt.



Dienstag, 13. September 2022

k47, Franz-Josefs-Kai 47, 1010 Wien

Einlass: 18 Uhr, Beginn: 18:30 Uhr

Über die Folgen, die sich durch die steigende Lebenserwartung für das Gesundheitssystem ergeben, was Menschen gesundheitlich im Alter brauchen und welche Rolle Generika in der Behandlung häufiger Alterserkrankungen sowie zur nachhaltigen Finanzierbarkeit spielen

können, diskutieren:

Auf dem Podium

Wolfgang Andiel, Präsident des Österreichischen Generikaverbandes

Regina Roller-Wirnsberger, Leiterin der Forschungseinheit für Altersmedizin und lebenslange Gesundheit

Angelika Widhalm, Vorsitzende des Bundesverbandes Selbsthilfe Österreich





Moderation

Eva Komarek, General Editor for Trend Topics, Styria Media Group AG

Die Teilnehmeranzahl ist limitiert!



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: veranstaltung@diepresse.com