Segeln entlang der Amalfiküste

Italien. Lebendige Städte, beschauliche Dörfer und Entschleunigung an einer der schönsten Küsten im Mittelmeer.

Der Schöpfer hat Italien nach Entwürfen von Michelangelo gemacht“, fand bereits Mark Twain. Die Bucht von Neapel mit dem Vesuv im Hintergrund und den Inseln Capri, Ischia und Procida, die Küste von Punta Campanella sowie die spektakuläre Amalfitana bis nach Salerno hat er bei seinem Werk mit besonderer Hingabe bedacht. Freuen Sie sich an Bord einer Segelyacht auf einen der bezauberndsten Küstenabschnitte Italiens.

Capri, Treffpunkt der Reichen und Schönen, Ischia mit seinen heilbringenden Quellen, Procida, ein Geheimtipp, die erste italienische Seerepublik Amalfi, Salerno mit seiner römischen Geschichte – ein Highlight folgt dem nächsten. Das besondere Erlebnis an Bord der 54 Meter langen Segelyacht Chronos mit maximal 26 Gästen ist die Mischung aus entspanntem Segeln mit Zeit zum Baden, für Landausflüge und reichlich Erholung.

Die Segelyacht zählt zu den schönsten und auch schnellsten (bis 15 kn) und gehört zu den 60 größten der Welt. Sie erfüllt die neuesten Sicherheitsanforderungen und ist mit moderner Navigations- und Segeltechnik ausgestattet. Untergebracht sind Sie in einer der komfortablen Kabinen, eine bis zu zehnköpfige Crew umsorgt Sie auf gehobenem Niveau.

Entspannung pur an Bord der luxuriösen Segelyacht Chronos. (c) Markus Mallaun

Reiseverlauf

Tag 1: Flug von Wien nach Neapel.

Tag 2: Stadtbesichtigung mit Streetfood-Verkostungen und Einschiffung.

Tag 3: Abstecher nach Amalfi, Stadtbummel. Entlang der Amalfiküste vorbei an Praiano und Positano Richtung Capri.

Tag 4: Capri.

Tag 5: Blaue Grotte, danach weiter Richtung Ischia, Sie ankern in der Bucht vor dem Castello Aragonese.

Tag 6: Ischia und Procida, Abendessen in dem kleinen Fischerort Corricella.

Tag 7: Es geht nach Sorrent.

Tag 8: Seetag entlang der Küste zurück nach Salerno.

Tag 9: Ausschiffung und Fahrt zum Weingut „Cantina del Vesuvio“ an den Hängen des Nationalparks Vesuv. Kochkurs und anschließend Transfer zum Hotel Mediterraneo in Sorrent.

Tag 10–11: Tage zur freien Verfügung in Sorrent.

Tag 12: Check-out nach dem Frühstück und Rückreise.

Genießen Sie die herrliche italienische Landschaft und den Blick auf den Vesuv. (c) stock.adobe.com

Information Termin & Preise p. P.

14. 07. – 25. 07. 2023

Doppelzimmer ab 5950 Euro

Einzelzimmer ab 9850 Euro

min. 9/max. 16 Personen Inkludierte Leistungen Direktflüge mit Austrian Airlines ab/bis Wien

1 Nacht im 5* Grand Hotel Parker’s in Neapel inkl. Frühstück

1 Nacht im 5* Grand Hotel Parker’s in Neapel inkl. Frühstück 7 Nächte in einer Deluxe-Kabine an Bord der Segelyacht Chronos inkl. Vollpension (exkl. Abendessen Tag 6 im Fischerdorf Corricella)

3 Nächte im 5* Hotel Mediterraneo in Sorrent inkl. Frühstück

Alle Besichtigungen und Ausflüge inkl. Eintritte und Mahlzeiten sowie Verkostungen lt. Reiseverlauf an Tag 2 und 9

Örtliche, deutschsprachige Reiseleitung während der Ausflüge an Tag 2 und 9

Alle Transfers im klimatisierten Bus lt. Reiseverlauf

Kosten für die nautische Crew und Service an Bord

1 DuMont-Reiseführer Golf von Neapel und Amalfiküste pro Zimmer Highlights der Reise Stadtbesichtigung Neapel mit Streetfood-Verkostungen

geplante Segelroute: Salerno – Amalfi – Capri – Ischia – Procida – Salerno

Koch- und Weinerlebnis auf dem Weingut „Cantina del Vesuvio“ Info & Buchung

