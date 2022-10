Volle E-Power mit dem neuen ENYAQ COUPÉ RS iV

Umweltfreundlicher Fahrspaß. Elektrisierend, dynamisch, sportlich-elegant: Mit dem ENYAQ COUPÉ RS iV präsentiert Škoda das erste batterieelektrische RS-Modell, in dem noch dazu reichlich recycelte Materialien verbaut sind.

Nach dem erfolgreichen Start des elektrischen ENYAQ iV erweitert Škoda die erste Baureihe auf der Basis des Modularen Elektrifizierungsbaukastens (MEB) nun um das RS-Modell. Damit führt Škoda, der als erster Auto-Hersteller überhaupt im Jahr 1974 die Bezeichnung „Rally Sport“ eingeführt hatte, die lange Unternehmenstradition auch bei sportlichen E-Fahrzeugen fort.

Das Kraftpaket der COUPÉ-Serie, das Škoda ENYAQ COUPÉ RS iV kommt mit einer 82-kWh-Batterie (77 kWh netto) und einem zweiten Motor an der Vorderachse für den Allradantrieb daher. Damit ist ein besonders dynamisches Fahrvergnügen bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 180km/h garantiert. Auch in puncto Effizienz punktet der RS und schafft mit einer Batterieladung bis zu 523 Kilometer (im WLTP-Zyklus, der weltweit einheitliche und realitätsnahe Testbedingungen vorschreibt). Plus: Der ENYAQ wird CO2-neutral beim Kunden angeliefert.

Perfekte Aerodynamik

In bestimmten Situationen erzeugt das ENYAQ COUPÉ RS iV selbst Strom, etwa durch die Umwandlung der beim Bremsen freigesetzten Energie. Das Prinzip der sogenannten Rekuperation ist auch aus der Formel 1 bekannt. Bei der Aerodynamik zeichnet sich das COUPÉ übrigens durch einen besonders geringen Luftwiderstand (Cw 0,234) aus. Die Batterie ist unter dem Fahrzeugboden angebracht, sorgt für einen niedrigen Schwerpunkt und damit für stabiles Fahrverhalten in allen Situationen. Das Sportfahrwerk mit der Möglichkeit der Fahrprofilauswahl und die optionale Fahrwerksregelung DCC bereiten ein sportliches und sicheres Fahrvergnügen.

Maximaler Fahrspaß bei vollektrischem Antrieb und besonders geringem Luftwiderstand (c) ŠKODA AUTO

Selbstverständlich setzt Škoda nicht nur beim vollelektrischen Antrieb des ENYAQ COUPÉ RS iV auf Nachhaltigkeit, sondern ebenso bei den verbauten Materialien in der Karosserie und dem Innenraum. Überall dort, wo es möglich ist, kommen recycelte Kunststoffe, Metalle und wiederaufbereitetes Glas zum Einsatz. Nachhaltige Materialien im Interieur schonen zusätzlich natürliche Ressourcen. Ein Memory-Sitz für den Fahrer, Sportsitze, Sitzheizungen vorn und eine Drei-Zonen-Klimaanlage lassen jede Ausfahrt zum Vergnügen werden.

Bestechende Optik bei modernster Technik

Auf den ersten Blick sticht die ab der B-Säule abfallende Dachlinie des Škoda ENYAQ COUPÉ RS iV ins Auge. Trotz seiner sportlichen Erscheinung bietet das neue viertürige COUPÉ jede Menge Platz im Innenraum und ein Kofferraumvolumen von 570 Litern. Das serienmäßige schwarz getönte Panoramaglasdach betont die sportive Linienführung und ist ein weiterer Blickfang. 20 Zoll Leichtmetallräder, Seitenschweller in der Wagenfarbe und eine markante Frontschürze machen das ENYAQ COUPÉ RS iV im Straßenbild unverkennbar. LED-Matrix-Scheinwerfer garantieren auch bei Dunkelheit eine unverwechselbare Erscheinung.

Ein Highlight des Innenraums des Škoda ENYAQ COUPÉ RS iV ist das Virtual Cockpit, das Teil der Serienausstattung ist. Ergänzt mit einem Head-up-Display, dessen Daten – wie Navi-Informationen – direkt vor den Fahrer projiziert und mit Augmented-Realiy-Elementen angereichert werden. Zwischen den Sitzen befindet sich – freistehend – der 13-Zoll-Bildschirm des Infotainment-Systems. Im Škoda ENYAQ COUPÉ RS iV findet sich mit dem Travel Assistent ein elektronischer Helfer der Extraklasse, der das Fahren erheblich erleichtert und den Reisekomfort erhöht. Er kann das Fahrzeug automatisch anhalten und wieder anfahren lassen, das Auto in der Spur halten oder anderen Autos, z. B. in einem Stau, folgen. Die automatische Distanzregelung mit vorausschauender Geschwindigkeitsregelung überwacht nicht nur den vorausfahrenden Verkehr, sondern verarbeitet im Navi hinterlegte Verkehrszeichen und Geschwindigkeitsbegrenzungen – im Anlassfall passt das Assistenzsystem die Geschwindigkeit rechtzeitig an. Für eine gute Übersicht wird der umgebende Verkehr auf einem Display vor dem Fahrer angezeigt.

Das Thema Nachhaltigkeit ist auch im Innenraum des ENYAQ COUPÉ RS iV allgegenwärtig. (c) ŠKODA AUTO

Wo beim neuen Škoda ENYAQ COUPÉ RS iV modernste umweltfreundliche Technologie beim vollelektrischen Antrieb zum Einsatz kommen, darf „State of the Art“-Technik im Innenraum nicht fehlen. Die Instrumententafel ist als digitales Cockpit ausgeführt. Das Digitalfarbdisplay liefert weitere Informationen, bei dem mittels eines Knopfes am Lenkrad bequem zwischen einzelnen Layouts (wie Navigation und Assistenzsysteme) gewechselt werden kann, ohne den Blick von der Straße zu nehmen. Im Aufbewahrungsfach für das Smartphone, das auch bei schwachem Signal für eine stabile Verbindung sorgt, wird das Handy gleichzeitig mittels Drahtlosstandard Qi aufgeladen. Ein praktisches Feature: Eine 230-Volt-Steckdose und zwei USB-C-Anschlüsse stehen im Fond zur Verfügung. Zudem sind im ENYAQ COUPÉ RS iV alle Passagiere mittels WLAN via des Infotainment-Systems neuester Generation immer online. Akustisch sorgt das Canton-Soundsystem mit zwölf Lautsprechern für ein perfektes Klangerlebnis bei leisen, elektrischen Ausfahrten. Viele technische Features werden übrigens via Sprachassistentin Laura bedient.