Sunday Brunch

Sonntags gemütlich am Schiff brunchen

Die Tour startet bei der Schiffsstation Wien / Reichsbrücke am Handelskai und führt stromaufwärts Richtung Schleuse Greifenstein. Anschließend wird gewendet und Sie kommen wieder an der Anlegestelle Wien / Reichsbrücke an.

Wir zeigen Ihnen das „moderne Wien“ mit der Skyline der Donauplatte, dem Donauturm und dem Millennium Tower sowie die Gebiete rund um Korneuburg und Klosterneuburg.

inkl. Schifffahrt

inkl. Brunchbuffet

inkl. Aperitif, Heißgetränk

inkl. Livemusik