Himmlisches Spektakel Nordlicht

Nördlich des Polarkreises, im Norden Norwegens erwartet sie ein magisches Naturschauspiel.

Der Norden Norwegens ist im Winter einer der besten Orte der Welt, um Nordlichter und Wale zu beobachten. Die Eismeerstadt Tromsø liegt mitten im Polarlichtgürtel und die faszinierenden Lichtspiele am Nachthimmel sind hier besonders intensiv zu beobachten. Die Wale folgen dem Hering und die Fjorde um Tromsø sind im Winter voll davon. Buckelwale, Orcas, manchmal sogar Finnwale werden Ihnen mit etwas Glück bei Ihrer Beobachtungstour begegnen.

Malerische Fischerdörfer

Die mystische Schönheit der unberührten Natur der Lofoten wird Sie ebenso begeistern. Klimatisch vom Golfstrom begünstigt war die Inselgruppe im Nordmeer oberhalb des Polarkreises vor Jahrhunderten das Zentrum der Fischereikultur. Auch die Wikinger führten auf ihren Reisen den haltbaren Stockfisch als Verpflegung und Tauschmittel mit. In den malerischen Fischerdörfern lebt die Tradition des Fischfangs auch heute noch weiter.

Reiseverlauf

Tag 1: Flug von Wien via Frankfurt nach Tromsø. Check-In im Hotel Scandic Ishavshotel und Freizeit. Gemeinsames Abendessen im Restaurant „Emmas Drømmekjøkken“.

Tag 2: Stadtbesichtigung Tromsø: Eismeerkathedrale, Seilbahnfahrt auf den Storsteinen, den Hausberg von Tromsø.

Tag 3: Wal-Safari zu den Futterplätzen der Wale, um sie dort die wenigen Stunden während des polaren Tageslichts zu beobachten. Dauer der Tour zwischen 6 und 8 Stunden, je nach Position der Wale. Im Anschluss Fahrt nach Narvik. Check-In im Scandic Hotel. Am Abend Schneeschuhwanderung mit anschließendem Abendessen.

Tag 4: Fahrt auf die Lofoten mit Stopp auf einer Rentierfarm. Weiterfahrt nach Svolvaer, dem Hauptort der Lofoten.

Tag 5: Wikingermuseum bei Borg. Das Bestehen der hier ausgegrabenen Wikinger-Siedlung wird auf den Zeitraum 2. – 15. Jahrhundert datiert. Im Anschluss gibt es eine traditionelle Fischsuppe und ein Glas typisches „Mead“. Weiterfahrt in das Lofoten Aquarium. Rückfahrt nach Svolvaer. Abend zur freien Verfügung.

Tag 6: Freier Tag in Svolvaer, am Abend Nordlicht-Safari mit einheimischem Guide. Auf der Nordhalbkugel heißen die Lichter Aurora Borealis.

Tag 7: Fahrt entlang der Fjorde, Berge und verschneiten Landschaft zurück nach Tromsø. Check-In im Hotel Scandic Ishavshotel. Am Abend Abschlussausflug per Hundeschlittenfahrt durch die verschneite Landschaft mit anschließendem Abendessen.

Tag 8: Check-Out am späten Vormittag und Transfer zum Flughafen, Rückflug via Frankfurt nach Wien.

Information Termin & Preise p. P. 01. 02. – 08. 02. 2023

Doppelzimmer ab 4490 Euro

Einzelzimmer ab 4990 Euro Inkludierte Leistungen Flüge mit Lufthansa/Austrian Airlines ab/bis Wien via Frankfurt nach Tromsø

3 Nächte im 4* Scandic Ishavshotel in Tromsø inkl. Frühstück

1 Nacht im 4* Scandic Hotel in

Narvik inkl. Frühstück

3 Nächte im 4* Thon Hotel in Svolvaer inkl. Frühstück

Svolvaer inkl. Frühstück

Svolvaer inkl. Frühstück Alle Besichtigungen und und Ausflüge inkl. Eintritte und Mahlzeiten sowie Verkostungen lt. Reiseverlauf

Örtliche, deutschspr. Reiseleitung

Alle Transfers & Ausflüge im klimatisierten Bus lt. Reiseverlauf

1 DuMont-Reiseführer Nordnorwegen pro Zimmer Highlights der Reise Orca- & Buckelwal-Safari

geführte Nordlichtbeobachtung

Schneeschuhwanderung und anschließendes Abendessen

