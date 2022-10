Ein SUV wie kein anderes

Der Maserati Grecale bietet viel Raum und Komfort – einzigartig mit den Genen eines Sportwagens.

Maserati, 1914 in Modena gegründet, blickt auf eine wesentlich längere Geschichte zurück als jede andere Sportwagenmarke, ob sie nun aus Deutschland oder ebenfalls aus Italien stammt. Aber eine große Tradition ist die eine Sache – wie Maserati in die Zukunft fährt, ist mindestens ebenso faszinierend. Das beweist der neue Maserati Grecale – ein SUV, wie es kein zweites gibt.

Im zeitgemäßen Format bietet der 4,85 Meter lange Grecale Raum für einen souveränen Alltag und ein entspanntes Familienleben mit Platzreserven. Dies in einem mit allem Komfort ausgestatteten Interieur, das von italienischer Handwerkskunst und ihrem feinsinnigen Umgang mit hochwertigen Materialien geprägt ist. Das erfreut nicht nur das Auge, sondern alle Sinne – eine Qualität übrigens, die der Grecale schon äußerlich signalisiert. Durch eine kraftvolle Statur, deren sinnliche Linienführung mit einigen raffinierten Details aus der Menge hervorsticht – wie auch das berühmte Signet, Maseratis Dreizack, der nicht nur am klassisch inspirierten Kühlergrill prangt.

Die Multifunktionsdisplays sind ein sichtbares Symbol für das umfassende Digitalangebot von Maserati. (c) Davide De Martis

Viel Raum, eine luxuriöse Ausstattung, eine Erscheinung, die Köpfe verdreht – ein echter Maserati hat noch was zu bieten. Das liegt an den Sportwagen-Genen, die in jedem Fahrzeug der Marke stecken. So auch im Grecale, dessen Fahrwerk schnell vergessen lässt, dass man eigentlich ein geräumiges SUV pilotiert. Kurven sind sein angestammtes Terrain: Dieses Auto sucht förmlich nach freudvoll gewundenen Straßen! Mehrere Optionen gibt es für den Antrieb. An der Spitze steht mit dem Grecale Trofeo ein 530 PS starker Dreiliter-Sechszylinder, der aus Maseratis Supercar MC20 stammt. Im Grecale GT macht ein aufgeladener Zweiliter-Vierzylinder mit 300 PS richtig Dampf, auf Wunsch in der Ausführung Modena mit 330 PS. Alle Varianten verfügen über Allradantrieb und eine Achtgang-Automatik.

Viel ließe sich noch sagen zu den außergewöhnlichen dynamischen Qualitäten des Grecale, doch an erster Stelle sollte das Erleben stehen. Temperament und Leidenschaft einer legendären Marke – das muss man spüren. Am besten im Rahmen einer Testfahrt bei Maserati Keusch. Wie heißt es so schön: Bei Maserati begrüßt man keine Kunden, sondern Fans.

Schon optisch fällt der Grecale auf. Seine Frontpartie ist geprägt von dem niedrigen, äußerst markanten Kühlergrill. (c) defuntis