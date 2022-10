Nachhaltige Investments liegen im Trend

ESG-Richtlinien.Der Trend zur Nachhaltigkeit greift auch auf Finanzprodukte schnell über. Passend dazu bietet die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG die nachhaltige Vermögensverwaltung LLB Comfort ESG an.

Für immer mehr Menschen spielt die ethische, soziale und ökologische Verantwortung eine größere Rolle. Das sieht man besonders deutlich an zunehmenden Klimaschutzbewegungen, die vor allem von der jüngeren Generation ausgehen – Stichwort Fridays for Future. Nachhaltigkeitsaspekte fließen immer stärker in Investitionsentscheidungen ein. Anleger möchten mit gutem Gewissen investieren und legen verstärkt Wert auf ESG-Richtlinien. Mit der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Investments steigt auch das Angebot nachhaltiger Geldanlagen.

Nachhaltigkeit umfasst viele Bereiche, die Interessen sind sehr vielfältig. Am stärksten nachgefragt sind derzeit Investments mit Klimaschutz, aber auch Investments in Unternehmen und Länder, die ethische Standards berücksichtigen. Um alle Bedürfnisse abzudecken, bieten die LLB Österreich und die LLB-Gruppe auch ein dementsprechend breites Portfolio. Einerseits mit gezielten Einzelprodukten aus dem eigenen Haus, auf der anderen Seite aber auch Drittprodukte.

Maßgeschneiderte Auswahl

„Bei der Auswahl von nachhaltigen Anlagen stützen wir uns auf einen systematischen Prozess, der negative Ausschluss- und positive

Auswahlkriterien im Bereich Nachhaltigkeit kombiniert. Damit wird die Brücke zwischen der nachhaltigen und der ökonomischen Seite geschlagen. Dieser Ansatz wird gemäß der Ziele der Vereinten Nationen für verantwortliches Investieren kontinuierlich weiterentwickelt“, erklärt Robert Löw, Vorstandsvorsitzender der LLB Österreich. Institutionellen Investoren und Privatkunden wird damit ermöglicht, global und breit diversifiziert zu investieren.

Dabei stützt sich die gesamte LLB-Gruppe auf die Expertise von namhaften Agenturen wie MSCI ESG Research, einem führenden Anbieter bei der ESG-Forschung, und investiert in attraktive Unternehmen und Fonds mit einem hohen ESG-Nachhaltigkeitsrating.

ESG und ESG+

Für Private-Banking-Kundinnen und -Kunden, die sich bestmögliche Beratung und Unterstützung bei der Vermögensveranlagung wünschen, bietet die LLB Österreich die nachhaltige Vermögensverwaltung LLB Comfort ESG zusammen mit den entsprechenden Strategieprodukten und LLB Comfort ESG+ an.

Die Strategien unterscheiden sich nach dem Umsetzungsgrad der Nachhaltigkeit. „In beiden Varianten räumen wir der Impact-Idee, also der konkreten Auswirkung der Investments auf nachhaltige Aspekte, großen Platz ein“, betont Robert Löw. „Es wird eine eigene nachhaltige Asset-Allocation erarbeitet, die wir konsequent umsetzen und leben.“