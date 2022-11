MBA der WU unter den Top-Fortbildungen

Bildung. Die hohe Qualiät des Global Executive MBAs der WU Wien wurde einmal mehr durch wichtige Rankings bestätigt.

Warum in die Ferne schweifen . . . – dieses Sprichwort über das Gute, das so nah liegt, gilt für alle, die sich einen MBA überlegen. Denn mit dem Global Executive MBA der WU Executive Academy (GEMBA) gibt es in Wien eine hochqualitative Fortbildung auf oberstem Niveau, die schon mehrfach und erst kürzlich wieder unter die Top-MBAs der Welt gewählt wurde.

Weltweit top

Die prestigeträchtige „Financial Times“ veröffentlicht einmal im Jahr ein Ranking der besten Executive-MBA-Programme. Bereits zum dritten Mal wurde der Wiener Global Executive MBA dabei unter die besten 40 der Welt gereiht, außerdem ist er heuer unter den besten sechs in Europa und den besten zwei in der DACH-Region. In wichtigen Einzelkategorien konnte man sich in der Bewertung im Vergleich zum Vorjahr steigern und behaupten. So rangiert man beispielsweise bei „Karriereentwicklung“ auf Platz 8 weltweit und auf Platz 1 in der DACH-Region. Im Bereich „internationale Studienerfahrung“ wurde man auf Platz 10 der Welt sowie auf Platz 3 in der EU und Platz 1 in der DACH-Region gewählt. Auch die Gehaltsentwicklung ehemaliger Global-Executive-MBA-Studierender kann sich sehen lassen: Sie wird mit einer Steigerung von 53 Prozent gegenüber der Zeit vor dem MBA angegeben.

Für zukünftige MBA-Studierende ist das „Financial Times“-Ranking stets eines der wichtigsten Entscheidungskriterien überhaupt – neben Akkreditierungen wie AACSB, AMBA und EQUIS. Abgesehen vom aktuellen „Financial Times“-Ranking verfügt die WU Executive Academy außerdem über eine seltene „Triple Accreditation“, was weltweit nur knapp über 100 Business Schools von sich behaupten können – also nur rund ein Promille aller Universitäten vorzuweisen imstande sind. Das internationale Gütesiegel AMBA (Association of MBAs) hat die WU Executive Academy vor Kurzem für weitere fünf Jahre verliehen bekommen. Damit ist sie die einzige in Österreich und eine von nur sieben Business Schools im deutschsprachigen Raum, die AMBA akkreditiert ist. Diese Auszeichnung gehört zu den weltweit führenden Akkreditierungseinrichtungen und verleiht ihre Gütezertifizierung an jene MBA- und DBA-Programme, die den hohen Qualitätsanforderungen der AMBA entsprechen. Gerade in Anbetracht des rasch wachsenden internationalen Angebots an MBA-Programmen helfen derartige Zertifizierungen und Rankings im immer unübersichtlicher werdenden Markt, die Auswahl zu erleichtern.

Beste Chancen

„Was die Qualität, die internationale Ausrichtung und die Chancen am Arbeitsmarkt anbelangt, steht unser Global Executive MBA den großen Programmen der internationalen Konkurrenz um nichts nach – ganz im Gegenteil, er bietet den Teilnehmern einige Vorzüge, die anderswo nicht leicht zu finden sind“, sagt Barbara Stöttinger, Dekanin der WU Executive Academy. „Alumni und Studierende können sich sicher sein, dass ihr MBA-Abschluss zur internationalen Crème-de-la-Crème gehört und dass der Global Executive MBA stellvertretend für die gesamte WU Executive Academy ein großartiges (Karriere-) Umfeld bietet, das ihnen erlaubt, beruflich zu wachsen und sich persönlich weiterzuentwickeln.“

Interessierte, die mit einem MBA einen kraftvollen Karrieremotor und neue Perspektiven erlangen wollen, müssen also nicht ins Ausland gehen. Auf Geschäftsführer, CEOs und Menschen, die in solche Positionen kommen wollen/werden und ihr Leadership-Potenzial vorantreiben sowie ihren Horizont erweitern wollen, wartet an der WU Executive Academy – wie einmal mehr bestätigt wurde – Weltklasse made in Austria.

executiveacademy.at