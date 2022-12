Sofort verfügbare Neuwagen von Audi entdecken

Einsteigen und losfahren mit dem neuen Audi A1 Sportback, der ideale Begleiter für einen urbanen Lifestyle.

Die zweite Generation des kompakten Erfolgsmodells bringt sportliches Design und flexibel wählbare Ausstattungsmöglichkeiten zusammen. Dabei bleibt genügend Platz für Passagiere und Gepäck.

Den Audi A1 Sportback gibt es in drei Versionen. Sowohl das Basismodell A1 Sportback 25 TFSI als auch der A1 Sportback 25 TFSI intense verfügen über einen 70 kW (95 PS) starken Benzinmotor und ein 5-Ganggetriebe. Als zusätzliches Ausstattungshighlight kann die Dachkuppel in einer Kontrastfarbe geordert werden. Für beide Modelle sind optionale Zusatzfeatures wie die Privacy-Verglasung, das Audi virtual cockpit, eine kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung, die Komfortklimaautomatik 2-Zonen, das Technologiepaket, das Audi sound system und vieles mehr erhältlich. Der Audi A1 Sportback 40 TFSI S line exterieur kommt mit einem 2.0 l Benzinmotor mit 152 kW (207 PS) und einem S tronic 7-Ganggetriebe beim Kunden an. Beliebte Zusatzausstattungen sind der Parkassistent, das S line Interieur und die MMI Navigation plus mit MMI touch.

Eine elektromechanische Servolenkung und das dynamisch abgestimmte Fahrwerk bringen die Motorpower mit Agilität und Wendigkeit auf die Straße. Zusätzlich sind optionale Dynamik-Pakete erhältlich, die auf die jeweilige Motorisierung zugeschnitten sind. Die Fahrzeugcharakteristik kann mit dem ebenfalls optionalen Fahrdynamiksystem Audi connect beeinflusst werden, es stehen dabei vier Modi zur Verfügung.

Um jede Fahrt sicher genießen zu können, unterstützen im Audi A1 Sportback intelligente Fahrerassistenzsysteme. So hilft die serienmäßige Spurverlassungswarnung ab 60 km/h durch dezente Lenkeingriffe dabei, dass das Fahrzeug in der Spur bleibt. Das Audi pre sense front warnt mit optischen und akustischen Signalen vor kritischen Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern und der optionale Parkassistent mit Ultraschallsensoren hilft beim bequemen Einparken in kleine Lücken.

Nicht nur bei den Motor-Varianten und der Fahrdynamik unterstreicht der Audi A1 Sportback seine Sportlichkeit, auch das Design ist erfrischend. Der breite Singleframe-Grill ist tief platziert, markant sind die ihn flankierenden seitlichen Lufteinlässe. Gemeinsam mit den optionalen LED-Scheinwerfern dominiert er die durchaus imposant wirkende Frontpartie des Audi A1 Sportback. Je nach Grundmodell unterscheiden sich die Anbauteile. Bei der S-line-Version ist etwa das Kühlerschutzgitter in Titanschwarz und der Rahmen in Aluminiumsilber gehalten. Die Seitenansicht outet den Audi A1 Sportback als echten Sportler: Dynamische Linien an den Flanken steigen keilförmig bis zur C-Säule an, die an den ursprünglichen Audi Quattro aus den 1980er-Jahren erinnert.

(c) AUDI AG

Wo die Karosserie durchdacht designt wurde, ist mit den optionalen LED-Scheinwerfern für die Audi A1 Sportback-Serie die ideale Ergänzung durch modernste, progressive Lichttechnologie verfügbar. Die bestechenden „Augen“ des kompakten Sportlers sind nicht nur wegen ihres Designs ein Hingucker, sondern setzen zudem technisch neue Maßstäbe: Ihr Energieverbrauch ist gering, die Lebensdauer hoch und mit der tageslichtähnlichen Ausleuchtung sorgen sie für zusätzliche Sicherheit. Ebenfalls verfügbar sind LED-Leuchten am Heck mit dynamischen Blinkern. Serienmäßig sind LED-Blinklichter in den Außenspiegeln.

Die Schaltzentrale im Cockpit

Modernste Technik innen und außen: Das serienmäßige 10,25 Zoll Display inklusive MMI Radio ist die Schaltzentrale des Audi A1 Sportback. Das digitale Kombiinstrument ist zudem die Verbindung zu den mobilen Geräten des Fahrers und der Passagiere. Die optionale Top-Version des Bedienterminals – MMI Navigation plus und MMI touch – wird mittels Dreh- und Drücksteller gesteuert und das Touchpad an der Oberseite erkennt die Handschrift des Nutzers. Durch die integrierten Audi-connect-Dienste stehen exakte Karten vieler Stadtzentren und die neuen 3D-Stadtmodelle zur Verfügung. Sie werden kostenlos bis zu vier Mal pro Jahr upgedatet. Das ebenso optionale virtuelle Cockpit mit dem 10,25 Zoll LED-Bildschirm, zeigt die wichtigsten Daten übersichtlich und hoch aufgelöst an. Wählbar ist etwa eine klassische Ansicht, bei der unter anderen die Geschwindigkeit prominent dargestellt wird. Im Sport-Modus steht der Drehzahlmesser im Vordergrund.

(c) AUDI AG

Das Audi smartphone interface verbindet sowohl iOS, als auch Android-Handys mit einer speziellen Umgebung im MMI und Inhalte des Smartphones werden direkt in das Audi virtual cockpit übertragen. Durch die Bluetooth-Verbindung zum Fahrzeug verbessert sich die Empfangsqualität beim Telefonieren, und mit der Audi phone box lädt sich ein Handy, das den Qi-Standard unterstützt, während der Fahrt kabellos auf.

Kompakt und dennoch groß

Die digitale Schaltzentrale im Cockpit ist – trotz der kompakten Abmessungen des Audi A1 Sportback (4,03 Meter Länge, 1,74 Meter Breite und 1,41 Meter Höhe) – umgeben von viel Platz: Sowohl auf den Vorder- und auf den Rücksitzen ist reichlich Bein- und Kopffreiheit vorhanden. Das Kofferraumvolumen wurde auf 335 Liter erhöht (bei umgeklappten Lehnen sind es sogar bis zu 1090 Liter) – damit ist der Audi A1 Sportback nicht nur der ideale City-Cruiser, sondern auch für Urlaube mit Gepäck die richtige Wahl. Ski und Snowboards können mit den Ski- und Gepäckboxen von Audi Original Zubehör bestens verstaut werden und für den Nachwuchs bietet Audi eine große Auswahl an Babyschalen und Kindersitzen an.

Viele Audi A1 Sportback-Modelle stehen sofort zur Verfügung – einsteigen und losfahren!

