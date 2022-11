Erlesene Reisetipps für das Jahr 2023

Sehnsuchtsorte. Lassen Sie sich inspirieren und finden Sie Ihr persönliches Lieblingsziel für die Reiseplanung 2023.

„Gehe einmal im Jahr dorthin, wo du noch niemals warst.“ Dieses Zitat des Dalai Lama ermutigt uns Neues zu entdecken. Wir haben den Globus gedreht und erlesene Reiseziele für 2023 zusammengestellt. Alle haben etwas gemeinsam: Sie sind absolut sehenswert und werden Sie begeistern.



Malta & Sizilien

Malta ist eine lebendige Schatzkammer, in der sechstausend Jahre Geschichte zu bestaunen sind: von den Zeugnissen prähistorischer Kulturen über die Spuren der Phönizier, Römer und Araber bis zu den Bastionen des ritterlichen Christentums. In der Hauptstadt Valletta verleihen Farbtupfer der bunten Holzbalkone auf den barocken Herrschaftshäusern den schmalen Straßen einen unvergleichlichen Charme. Sizilien hingegen begeistert mit seiner Kombination aus Kultur-, Natur- und Genusserlebnissen. Griechen und Römer hinterließen hier ihre Spuren, die sich heute in antiken Ausgrabungsstätten, prächtigen Palazzi und spektakulären Kirchenbauten wiederfinden. Diese verschiedenen kulturellen Einflüsse prägen auch die köstliche Küche Siziliens.



Albanien

Weitläufige Strände, unentdeckte Landschaften, Kulturschätze und hippe Städte. Nicht umsonst wird Albanien oft als die unbekannte Perle des Balkans bezeichnet. Die Reise führt in ein Land, in dem Tradition und Moderne eine perfekte Symbiose eingehen. In der sehenswerten Hauptstadt Tirana und der quirligen Hafenstadt Durres pulsiert das moderne Leben, während man im Nationalpark Butrint in die Geschichte eintauchen kann. Die Ruinenstadt inmitten alter Bäume ist Zeugnis verschiedener Kulturen. Nicht weniger imposant: Berat, die Stadt der Tausend Fenster. Hervorragend erhaltene Altstadtgebäude ermöglichen hier einen wundervollen Blick auf das Flusstal. Dort genießen Sie auch eine traditionelle Kaffeezeremonie bei einer einheimischen Familie.

Die alte Mes-Brücke in der Nähe von Shkodra ist nur einer der vielen Höhepunkte auf Ihrer Entdeckungsreise in Albanien. (c) 123RF/ Andrew Mayovskyy



Venetien

Schwingen Sie sich auf den Sattel und radeln Sie mit uns durch idyllische Hügellandschaften, sanfte Weinberge und Kirschbaum-Plantagen! Die malerischen Dörfer an denen Sie vorbeiradeln, versprühen das berühmte, italienische Flair. Neben beeindruckenden Landschaften locken natürlich auch feinste italienische Schmankerl und edle Tropfen auf der Radtour durch Venetien. Die Energietanks werden etwa in Breganze dank Imbiss und feinsten Süßweinen wieder aufgefüllt. Die einzigartige Tour führt weiter in die Stadt Castelfranco Veneto, der Heimatstadt des Renaissance-Malers Giorgione. Dort werden Besucher von der zauberhaften Atmosphäre der charmanten Altstadt sofort in den Bann gezogen. Zum Abschluss der erfolgreichen Radtour empfehlen wir einen Grappa aus der Destillerie in Bassano.

Idyllische Hügellandschaften, sanfte Weinberge und Kirschbaum-Plantagen begleiten Sie auf unserer Radreise durch Venetien. beigestellt



Kanadas Westen

Sie denken bei Kanada an die Erzählungen von Jack London, an Goldsucher und Trapper und Grizzly-Bären? An die schneebedeckten Gipfel und Gletscher der Rocky Mountains, an kristallklare Seen und endlose Wälder? Das alles erwartet Sie auf dieser Reise – und noch viel mehr: Vancouver gilt als eine der lebenswertesten Städte der Welt und Vancouver Island bezaubert mit seiner britisch geprägten Provinzhauptstadt Victoria. Nirgendwo sonst kann man im Sommer so gut Schwertwale beobachten wie hier. Der Luxuszug „Rocky Mountaineer“ versetzt Sie zurück in die Glanzzeit der Eisenbahn, wenn am Panoramafenster die wilde Landschaft der Rocky Mountains vorüberzieht. Der Besuch im Banff Nationalpark mit seiner beeindruckenden Landschaft und einzigartigen Tierwelt wird Ihre Reise durch den Westen Kanadas unvergesslich machen.

An Bord des Luxuszuges „Rocky Mountaineer“ zieht die imposante Landschaft Kanadas an Ihnen vorbei. beigestellt

Informationen Malta & Sizilien Termin & Preise p.P

16.04. – 26.04.2023

DZ ab 3990 Euro; EZ ab 4840 Euro Highlights Malta mit Valletta, Vittoriosa, Klippen von Dingli, Mdina, Rabat, Hagar Qim Tempel sowie Ausflug nach Gozo

Sizilien mit den Barockstädten Modica & Ragusa Ibla, Tal der Tempel, Palermo, Cefalù, Taormina sowie Fahrt auf den Ätna

Abendessen im 1-Stern-Restaurant „Gagini“ in Palermo

Kochkurs mit Mittagessen: „Osteria dei Sapori Perduti” (Sizilien)

Weinverkostung: Weingut der Abtei „Castelbuono“ auf Sizilien Weitere Infos: Malta & Sizilien Albanien Termin & Preise p.P

13.05. – 22.05.2023

DZ ab 1880 Euro; EZ ab 2280 Euro

Highlights UNESCO-Welterbestätten: Ruinen von Butrint, Historiches Zentrum von Berat & Gjirokastra

Archäologischer Park & Ruinenstätte von Apollonia

albanische Riviera Küste

Llogara Nationalpark

Kaffeezeremonie bei einer einheimischen Familie Weitere Infos: Albanien Venetien Termin & Preise p.P

10.05. – 15.05.2023

DZ ab 1990 Euro; EZ ab 2240 Euro

(Exklusiver „Presse“-Club-Preis) Highlights Marostica, Breganze Weinstraße

Castelfranco Veneto, Cittadella

Asolo und Prosecco Gebiet

Brenta Riviera und Villa Contarini

Wein-, Prosecco- und Grappaverkostungen Weitere Infos: Venetien Kanadas Westen Termin & Preise p.P

12.07. –24.07.2023

DZ ab 9990 Euro; EZ ab 12.290 Euro Highlights Fahrt mit dem Rocky Mountaineer „SilverLeaf-Service“ von Vancouver nach Banff

Stadtbesichtigung Vancouver, Victoria & Calgary

MacMillan Provincial Park und Pacific Rim National Park auf Vancouver Island

Banff-Nationalpark mit Lake Minnewanka, Lake Louise & Johnston Canyon

Walbeobachtungsfahrt Weitere Infos: Kanadas Westen

Infos & Buchung Kostenlos unter 0800 560 080, per Mail an service@reisethek.at oder auf www.reisethek.at

Veranstalter: COLUMBUS Reisen GmbH & Co KG, Universitätsring 8, 1010 Wien, GISA-Zahl 25378955. Anzahlung 20 % (frühestens 11 Monate vor Reiseende), Restzahlung 20 Tage vor Reiseantritt. Insolvenzabsicherung: Bankgarantie bei der Raiffeisen Bank International AG (Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Tel.: 01/71707-0), Abwickler: AWP P&C S. A., Niederlassung für Österreich, Pottendorferstraße 23–25, 1120 Wien, Tel.: +43 1 52503-0, service@allianz-assistance.at). Ansprüche sind innerhalb von 8 Wochen beim Abwickler geltend zu machen. Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen (ARB 1992) des Fachverbandes der Reisebüros i. d. g. F. unter Berücksichtigung des Pauschalreisegesetzes (PRG; sollten einzelne Klauseln der ARB mit dem PRG in Widerspruch stehen, so gehen jene des PRG vor) sowie unsere unter http://www.reisethek.at/datenschutz abrufbare Datenschutzerklärung. Druck- und Satzfehler vorbehalten.