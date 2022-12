Recruiting in unsicheren Zeiten

Anforderungen. Was ist die Erwartungshaltung an HR in der jetzigen Zeit?

In herausfordernden Zeiten sind nicht nur Führungskräfte stark gefordert, sondern auch HR-Zuständige in Unternehmen. Diese können vor allem in schwierigen Zeiten maßgebliche Schritte setzen, um die Führung im Unternehmen zu unterstützen.

Recruiting – Gebot der Stunde

Unternehmen und HR-Abteilungen stellen sich auch in diesen Zeiten die Frage, ob sie weiter rekrutieren sollten oder aufgrund der Ungewissheit der wirtschaftlichen Zukunft des Unternehmens und der Märkte nicht. Diese Frage ist mit einem klaren Ja zu beantworten.

Unabhängig von einer kurzfristigen konjunkturellen Entwicklung bleiben dahinterliegende Themen wie Fachkräftemangel, Demografie-, Skills- und Qualifizierungsprobleme bestehen und sie werden sich nicht von allein auflösen. Jedes Unternehmen wäre daher sehr gut beraten, in ihren Recruiting-Bemühungen nicht nachzulassen, sondern diesen Weg weiterzugehen und sich als positive*r Arbeitgeber*in zu positionieren sowie Rahmenbedingungen so zu verändern und zu verschärfen, dass man als ein*e attraktive*r Arbeitgeber*in gesehen wird.

In Zeiten der Pandemie konnte man sehen, dass Unternehmen, die auf die Vollbremse gestiegen sind und u. a. das Recruiting eingestellt haben, sich seitdem am Markt nicht mehr erholen und sich schwertun, offene Lücken zu füllen. Der zum Teil schwierige Arbeitsmarkt wird trotz Konjunkturdelle in einigen Jobprofilen schwierig bleiben.

Natürlich kann es in einem klassischen Kreislauf auch zu gewissen Personalabbauprozessen kommen, aber ein klassisches mittelständisches Unternehmen, das jetzt auf die Notbremse steigt, hat ein Problem in den kommenden Jahren.

HR kann in Krisensituationen ein maßgeblicher Unterstützer der Führungsebene sein. Gerade in diesen Zeiten sind Fingerspitzengefühl und klare Kommunikation das A und O und manche Führungskraft ist gut beraten, Unterstützung anzunehmen. HR kann in der Art und den Möglichkeiten der Kommunikation unterstützend einwirken, indem es Kommunikationsinstrumente vorschlägt, über die eine ehrliche und klare Kommunikation möglich ist.

Auswirkungen auf Gesundheit

Die Auswirkungen kritischer (Lebens-)Ereignisse wie Krieg, Pandemie, Inflation usw. haben einen starken Einfluss auf die körperliche und vor allem auf die seelische Gesundheit vieler Menschen. Das betrifft nicht nur das private, sondern auch sehr stark das berufliche Leben. Es kommt häufig zu Einschränkungen der Leistungsfähigkeit und vermehrt zu Arbeitsunfähigkeitszeiten; gleichzeitig sind die Betroffenen trotzdem in der Arbeit zu finden. Der Führungskraft kommt daher noch eine zusätzliche Bedeutung zu: Als Arbeitgeber*in hat man eine Fürsorgepflicht für Mitarbeitende – diese ist gerade mehr denn je gefragt.

Um dieser gerecht zu werden, kann HR gewisse Vorbereitungen treffen und mögliche unterstützende Maßnahmen ausarbeiten. Die Unterstützung der Mitarbeitenden in persönlichen Lebenssituationen kann zwar kurzfristig mit hohen Anforderungen an das Unternehmen verbunden sein, wird jedoch mittelfristig die Bindung der Mitarbeitenden an das Unternehmen maßgeblich stärken. Und wer Mitarbeitende bindet, muss schließlich keine weiteren rekrutieren. So schließt sich der Kreis der eingangs erwähnten Thematik.