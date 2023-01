„Mit unseren Therapien wollen wir die Besten sein“

Im Gespräch. Wechsel an der Spitze im Gesundheits-unternehmen Sanofi: Mit 1. Jänner hat Julia Guizani die Geschäftsführung für Österreich von Wolfgang Kaps übernommen.

Herr Kaps, knapp 20 Jahre Sanofi, was waren für Sie die bedeutendsten Weichenstellungen?

Wolfgang Kaps: Es gab viele tolle Projekte, die kontinuierlich in unser Image eingezahlt haben. Angefangen bei Erfolgsprodukten wie Dupixent, über die Integration unserer neuen Marke bis hin zu dem Umstieg auf Mobile Working in Österreich. Einzigartig war aber sicherlich Covid-19! Die Pandemie hat uns wie ein Zug überrollt. Es war aber auch der Beginn einer noch nie dagewesenen Zusammenarbeit im Gesundheitswesen, die meiner Meinung nach unerlässlich für die Zukunft ist.

Was haben Sie aus Covid-19 gelernt?

Kaps: Wie wichtig Innovationen sind! Unser erster Ansatz für einen Corona-Impfstoff war nicht erfolgreich. Wir haben aber flexibel reagiert und über 100 Millionen Dosen des Covid-19-Vakzins für Biontech/Pfizer in unserer hochspezialisierten Produktions- und Abfüllanlage in Hoechst bei Frankfurt abgefüllt. Mittlerweile haben wir einen Booster-Impfstoff mit einer starken Immunantwort gegen alle getesteten bedenklichen Virus-Varianten. Das ist ein Paradebeispiel dafür, welches hohe wirtschaftliche Risiko mit der Erforschung und Entwicklung innovativer Medikamente verbunden ist.

Sanofi sieht sich als modernes Gesundheitsunternehmen. Was macht das aus?

Kaps: Erstens begleiten wir die Menschen über ihr ganzes Leben in Gesundheitsfragen und nicht erst, wenn sie krank sind. Zweitens entwickeln wir erstklassige Therapien mit dem Fokus auf Onkologie und Immunologie, weil Krankheiten wie Krebs oder Asthma auf dem Vormarsch sind. Drittens ist Sanofi auch gegenüber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Puls der Zeit. In Österreich haben wir vor der Pandemie ein höchstflexibles Arbeitsmodell eingeführt: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können zwischen 6 und 22 Uhr arbeiten, wann und wo sie wollen.

Frau Guizani, Sie waren schon früher bei Sanofi tätig. Was war für Sie ausschlaggebend, um nun als Geschäftsführerin zurückzukehren?

Julia Guizani: Einerseits hat Sanofi viele spannende Produkte mit großem Potenzial. So zum Beispiel der Impfstoff gegen das RS-Virus, das diesen Winter so stark grassiert. Der Impfstoff zeigt erfreulicherweise sehr positive Ergebnisse in den klinischen Studien und würde den Umgang mit der Krankheit revolutionieren. Andererseits bietet Sanofi ein attraktives Arbeitsumfeld. Wie Wolfgang erzählt, hat man sehr viele Freiheiten. Das schätze ich als Mutter einer kleinen Tochter sehr, weil es die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtert. Ich mag auch die bunte Zusammensetzung der Teams. Sanofi sieht Diversität als Erfolgsfaktor und lebt sie. Gender Balance in der Führungsebene ist innerhalb der Konzernstrategie verankert, als Ziel bis 2025 vorgegeben und in Österreich haben wir das schon erreicht.

Welche Herausforderungen sehen Sie in Ihrer neuen Rolle?

Guizani: Für mich heißt es, die ambitionierten Konzernziele weiter voranzutreiben. Im Sinne unserer Strategie, wollen wir mit unseren Therapien die Besten oder Ersten sein und damit die Versorgung maßgeblich verbessern. Österreich ist ein spannender Markt mit einem der besten Gesundheitssysteme weltweit. Allerdings haben sich die Marktbedingungen in den vergangenen Jahren verschärft – vor allem, was die Preisgestaltung bei Medikamenten betrifft. Hier ist es wichtig, partnerschaftlich faire Regelungen zu entwickeln, um den Forschungsstandort zu stärken und Patientinnen und Patienten auch künftig den Zugang zu Medikamenten zu ermöglichen.