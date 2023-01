Jederzeit richtig auf Kundenströme reagieren

(c) Getty Images

Mit Motion Insights lassen sich Marketingmaßnahmen optimieren. Zum Beispiel, indem Besucherströme analysiert werden und Touristen in Skigebieten intelligenter und effizienter gelenkt werden.

Mit Motion Insights können über anonymisierte Mobilfunkdaten die unterschiedlichsten Branchen von gezielten Bewegungsstromanalysen profitieren.

Im digitalen Zeitalter produziert jeder Mensch eine Menge an Daten. Mit intelligenter Datenanalyse lassen sich daraus viele wertvolle Informationen gewinnen. Nicht umsonst hört man immer öfter von Experten den Ausspruch: Daten sind das neue Gold. Jedes Unternehmen kann davon profitieren, wenn die Daten potenzieller Kunden ausgewertet werden. Ein Beispiel dafür ist Motion Insights. Übersetzt steht das für „Bewegungseinblicke“. Drei besitzt als Telekommunikations-Komplettanbieter freilich jede Menge Mobilfunkdaten, aus denen sich viele neue Erkenntnisse über das Nutzerverhalten herauslesen lassen. Für Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen bietet Drei daher auch individuell zugeschnittene Motion-Insights-Lösungen. Ein Angebot, das sich immer stärkerer Nachfrage erfreut. Einerseits, weil sich mit Motion Insights die Bewegungsprofile sowohl indoor als auch outdoor erheben lassen. Andererseits, weil die Verwertung der Daten absolut datenschutzkonform stattfindet und alle Daten aggregiert und anonymisiert werden. So können aus den Daten Informationen lukriert werden, gleichzeitig bleibt aber die Datensicherheit gegeben.

Vom Handel bis zum Event

Auf nahezu alle Branchen lässt sich Motion Insights anwenden. Besonders gut zeigen sich die Vorteile bei Handel und Tourismus. Im Online-Handel hat sich die Analyse von Bewegungsdaten längst etabliert. Aber auch der stationäre Handel nutzt immer häufiger die Möglichkeit, Einblicke über das Verhalten der Kunden zu erhalten. Vor allem große Unternehmen haben diese Chance bereits erkannt und messen mittels Motion Insights zum Beispiel die Wirksamkeit ihrer Werbeaktivitäten. Ein großes Möbelhaus nutzt etwa Motion-Insights-Lösungen von Drei, um unter anderem die Verweildauer der Kunden bei diversen Angeboten zu messen. Mit Motion Insights von Drei ist es nämlich erstmals möglich, auch zu analysieren, was sich in einem Geschäft tut. Bis dahin konnten nur Outdoor-Daten erhoben werden. Dieser Entwicklungsschritt kommt natürlich Einkaufszentren zugute. Ein renommierter Shoppingpark setzt Motion Insights von Drei ein, um seine Kunden besser kennenzulernen, die Frequenzen zu messen und schließlich die Umsätze zu erhöhen. Motion Insights liefert aber auch Informationen, die bei der Suche nach neuen Filialstandorten hilfreich sein können.

Die Tourismusbranche kann über Motion Insights ihre Gäste wesentlich besser identifizieren. Durch die Kombination aus eigenen Kundendaten und den Datenströmen zu Demografie und Zielgruppenverhalten können Unternehmen zum Beispiel ihre Geo-Marketing-Strategien opti-mieren und neue Kunden gewinnen. Es wird einfacher, Hotspots zu erfassen und vorherzusagen, wann es an gewissen neuralgischen Punkten zu Engpässen kommt. Stark befahrene Routen lassen sich identifizieren und die bestehende Verkehrsinfrastruktur wird unter die Lupe genommen. Mit den gewonnenen Erkentnissen können Besucherströme effizienter gelenkt werden.

Motion Insights tragen somit zur Vermeidung von Staubildungen bei und erlauben eine bessere Kalkulation des Personalaufwands. Im Winter kommt das Skigebieten extrem entgegen, um zum Beispiel lange Warteschlangen an Hotspots wie Skiliften zu vermeiden. Werden die Besucherströme intelligent geleitet, trägt das auch zur besseren Stimmung unter den Gästen und somit zur Kundenzufriedenheit und -bindung bei.

Letztlich trägt ein optimierter Besucherstrom auch zum Umweltschutz bei. Ein Profiteur effizienterer Besucherleitsysteme ist ganz sicher auch die Eventbranche, indem die digitalen Lösungen neue Alternativen aufzeigen und Mängel beheben.

Vielseitige Projekte

Motion Insights ist neben weiteren innovativen digitalen Lösungen wie Internet of Things (IoT) und Digital Signage, ein Element, das auch bei den Projekten des Digital Impuls Awards gern einfließt. Es ist immer wieder spannend, zu beobachten, wofür die einzelnen Teilnehmer Motion Insights in ihren Unternehmen einsetzen, um in ihren Branchen Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Durch das Sichtbarmachen der Projekte beim Digital Impuls Award werden auch andere Unternehmen angeregt, stärkeren Fokus auf die Bewegungsströme ihrer Kunden zu legen. Drei.at/motioninsights Bewerbungen für den Digital Impuls Award 2023 sind möglich unter: www.diepresse.com/unternehmen/digitalaward