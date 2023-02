Servitengasse: Wenn man Probleme löst, wo keine sind

Neureichen-Flair statt gewachsener Urbanität: Wiens „Klein-Paris“ und seine geplante Neugestaltung.

Knapp 300 Straßen, Gassen, Plätze zählt der Alsergrund, und darunter sind nicht wenige, die eine gestalterische Neufassung verdienten. Nußdorfer Straße, Liechtensteinstraße, Alserbachstraße, um nur einige zu nennen, werden allenfalls dem technokratischen Begriff Verkehrsfläche gerecht; zum städtischen Lebensraum taugen sie auf keinem ihrer vielen Meter.

Stadtregentisch Unbedarften mag es naheliegend scheinen, Problemzonen wie diesen prioritär Aufmerksamkeit zuzuwenden. Nicht so der stolzen Riege unserer obersten Administratoren, denen Pflichtübungen solcher Art offenbar zu wenig Ansporn sind: Wie einfach wäre es schließlich, Probleme dort zu lösen, wo sie liegen! Wer Großes schaffen will, der löst Probleme dort, wo wir vergleichsweise keine haben.

Im Alsergrund lässt sich derlei von der Servitengasse sagen. Kreuz und quer durch Reiseführer aller Art als Geheimtipp, als „Klein-Paris in Wien“ herumgereicht, strahlt sie eine urbane Lebendigkeit aus, wie sie den wenigsten Wiener Quartieren eignet: eine Lebendigkeit, die sich maßgeblich daraus speist, dass hier Urbanität Stück für Stück gewachsen und nicht mit einem obrigkeitlichen Handstreich verordnet worden ist.