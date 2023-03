Weltweite Chancen mit MCI-Studium

Karriereplanung. Internationalität, Entrepreneurship & Dynamik – bis 26. März bewerben!

Ein zukunftsorientiertes Studienangebot steht am MCI in Innsbruck bereit: 29 Bachelor- und Masterstudien in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft, Technologie und Life Sciences vermitteln hochwertiges Know-how und bereiten die Studierenden auf verantwortungsvolle Aufgaben in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft vor.

Jetzt informieren: mci.edu/studienangebot

Begehrte Absolvent:innen

Durch die hohe Praxisnähe, Professionalität und Internationalität eröffnen sich MCI-Alumni hervorragende berufliche Perspektiven. Besonders beeindruckend: MCI-Studierende schließen ihr Studium in aller Regel in Mindeststudienzeit ab und verfügen bereits vor Studienabschluss über mehrere Jobangebote.

Weltweite Optionen

Auslandssemester/-jahre an 300 Partneruniversitäten, Praktika, Jobs, Summer/Winter Schools, Study Tours sowie 25 (!) Double-Degree-Optionen mit internationalen Doppelabschlüssen bilden die Grundlage für einen erfolgreichen Karriereeinstieg.

Online Infosessions 14. & 15. 03.

Nutzen Sie die Gelegenheit, das Studien- und Weiterbildungsangebot der Unternehmerischen Hochschule® im Rahmen von virtuellen Infoveranstaltungen kennen zu lernen. Das MCI-Team berät zu Studieninhalten, Bewerbungs- und Aufnahmeverfahren sowie Karrieremöglichkeiten. Jetzt anmelden: mci.edu/online-infosession

Jetzt bewerben!

Eine frühzeitige Bewerbung sichert den begehrten Studienplatz an der Unternehmerischen Hochschule® und schafft Planungssicherheit für die eigenen Karriereziele. Die nächste Bewerbungsfrist für einen Studienstart im Herbst 2023 ist der 26. 03. 2023.

Online: mci.edu/bewerbung

Karriere? MCI-Weiterbildung!

Ambitionierten Persönlichkeiten unterschiedlicher Managementebenen bieten sich am MCI mit Seminaren, Kurzlehrgängen und international anerkannten Mastergraden spannende Karriereoptionen für den beruflichen Auf- und Umstieg.

Jetzt informieren: mci.edu/weiterbildung

Bei Bewerbung bis 26. 03. 23 – Early Bird Offer -2000 Euro auf jeden MBA | MSc | LL.M.