Breite Autobahnen für reibungslosen Datenflow

Netzwerktechnologien. Das Zeitalter der Digitalisierung verlangt immer schnellere, leistungsstärkere und bessere Netz-Infrasturktur und Drei treibt den Glasfaserausbau österreichweit voran.

Beim Digital Impuls Award werden die Digitalisierungspioniere unseres Landes vor den Vorhang geholt. Die Vielzahl an Projekten demonstriert eindrucksvoll, dass unsere Wirtschaft extrem kreativ ist und sich unser Land bezüglich Digitalisierung international nicht verstecken muss. Einerseits erlaubt der Fortschritt der Digitalisierung immer mehr digitale Einsatzmöglichkeiten, die Firmen den Alltag erleichtern, neue Business Cases ermöglichen und Wettbewerbsvorteile bringen. Andererseits bedarf es zur Umsetzung immer stärkerer Netzwerke. Der Erfolg der österreichischen Wirtschaft hängt vom Standard der verfügbaren Netzwerktechnologien ab. Österreich darf sich glücklich schätzen, auf eine Vielzahl an Netzwerktechnologien setzen zu können. Jeder Anwendungsfall verlangt eine andere Anbindung. Der Telekommunikation-Komplettanbieter Drei hat für alle Wünsche die passende Anbindung im Programm, allen voran die modernsten Technologien LoRaWAN und 5G. Ergänzend forciert Drei den bundesweiten Glasfaserausbau und sorgt dafür, dass den Unternehmen bei ihren kreativen Digitalisierungs-Ideen keine Grenzen gesetzt sind.

Turboschnell

Vor allem das Internet der Dinge benötigt für einen reibungslosen Betrieb hochleistungsfähige Netzwerke. 5G ist aktuell die neueste Generation der Mobilfunktechnologien. Bei vielen IoT-Anwendungen erfolgt der Datenaustausch in Echtzeit und das bedeutet: Für ein störungsfreies Funktionieren brauchen die Datenfluten kontinuierlich und uneingeschränkt belastungsfähige und schnelle Verbindungen. Bereits zum vierten Mal in Folge wurde das 5G-Netz von Drei beim Ookia-Speedtest als das schnellste in Österreich ausgezeichnet. Das Ergebnis beruht auf Tests von tausenden unabhängigen Nutzern aus ganz Österreich.

Damit noch mehr User in den Genuss der adäquaten Netzwerktechnologie kommen, muss der Netzwerkausbau vorangetrieben werden. Drei ist Vorreiter. Durch den größten Netzausbau in der Unternehmensgeschichte von Drei wird 5G bald in allen Regionen des Landes verfügbar sein. Zudem baut Drei gemeinsam mit einem Partner das größte Glasfasernetz in Österreich aus.

Damit bricht in Österreich ein neues Internet-Zeitalter an. Die unterschiedlichen Technologien bringen schnelles Internet selbst in den entlegensten Winkel Österreichs. Speziell ländliche Regionen werden den Fortschritt intensiv erleben. Für die Haushalte und Unternehmen bedeutet das nicht nur schnelleres Internet, sondern vor allem verlässlichere und stabilere digitale Anwendungen. Vorteile, von denen alle profitieren. Die Vorteile sind noch höhere Bandbreiten. Das erleichtert unter anderem das Arbeiten im Home-Office. Gleichzeitig sind die Reaktionszeiten für Echtzeitanwendungen wesentlich niedriger. Davon profitieren viele Anwendungen in den unterschiedlichsten Bereichen, die mit zunehmender Digitalisierung immer wichtiger werden. Zum Beispiel in der Smart City und im immer stärker automatisierten Straßenverkehr. Mit einem bundesweiten Glasfasernetz wird auch der Standort Österreich gestärkt. Das ist wichtig, um den Wohlstand in unserem Land zu sichern. Dass die Daten speziell für stationäre Anwendungen mit geringen Datenanforderungen auch heute schon so ungehindert „flitzen“ können, hängt vor allem an Narrowband-IoT (NB-IoT), der Vorreitertechnologie, die österreichweit verfügbar ist und zukünftig ein Teil von 5G sein wird.

Vielzahl an Möglichkeiten

Eine Netzwerktechnologie, die sich immer stärker durchsetzt, ist LoRaWAN. Sie wurde 2015 ins Leben gerufen und zeichnet sich durch seine hohe Gebäudedurchdringung aus, wovon natürlich viele IoT-Anwendungen profitieren. Vor allem durch die Nutzung des kostenlosen, lizenzfreien Frequenzbandes liegt LoRaWAN im Trend. Zudem bieten immer mehr Gerätehersteller LoRaWAN-Geräte und -Sensoren, um den Anwendern eine große Auswahl und Flexibilität für die Umsetzungen ihrer individuellen IoT-Lösungen zu ermöglichen. Der Status quo an Netzwerktechnologien eröffnet natürlich auch den Unternehmern aus den unterschiedlichsten Branchen neue Möglichkeiten. In jedem Fall ist die Jury des Digital Impuls Award schon jetzt sehr gespannt, welche innovativen Digitalisierungsprojekte die Teilnehmer heuer einreichen.

