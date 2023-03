Die Insel der Lemuren und Naturwunder

Madagaskar ist nicht nur die viertgrößte Insel der Erde, sondern auch eines ihrer letzten Paradiese.

In Madagaskar ranken sich die Geschichten um Affenbrotbäume und Lemuren, das Land selbst wechselt ständig die Farbe wie ein buntes Chamäleon. Die Liste der Attraktionen auf Ihrer Reise ist lang. Die „Baobab-Allee“ mit den majestätischen „Adansonia grandidieri“ an der Westküste Madagaskars ist das Wahrzeichen der Insel. Die Regenwälder an der Ostküste sind Hotspots der Biodiversität, die eine Vielzahl an Lemuren, Reptilien und exotischen Vögeln beherbergen. Im Süden beherrscht Dornbuschsavanne das Landschaftsbild. Neben verschiedensten Lemurenarten, die es nur auf Madagaskar und kleineren Inseln in der Nähe gibt, findet man hier auch Schildkröten und schillernde Chamäleons. Nosy Be, die „Insel der Düfte“ ist ein Traumziel mit paradiesischen Stränden und garantiert Entspannung pur nach einer überwältigenden Flut an Reiseimpressionen.



Die putzigen Kattas verdanken ihren Namen den katzenartigen Lauten, die sie von sich geben und sind das inoffizielle Maskottchen des Landes. (c) Shutterstock

Reiseverlauf

Tag 1: Flug nach Addis Abeba.

Tag 2: Weiterflug nach Antananariv und Transfer zum Hotel.

Tag 3: Bei einer Stadtbesichtigung lernen Sie die Hauptstadt Antananarivo kennen. Sie ist umgeben von zwölf Königshügeln des Merina-Volkstammes. Im historischen Zentrum erfahren Sie mehr über die madagassische Kultur und Geschichte. Verwinkelte Straßen, Kirchen und Häuser zeugen von der einstigen Kolonialzeit.

Tag 4: Nach dem Frühstück fliegen Sie weiter nach Morondava. Die Region ist bekannt für ihre zahlreichen Wälder und ihre reiche Fauna und Flora.

Tag 5: Heute besuchen Sie das Kirindy-Reservat, das zu einem der am meisten bedrohten Ökosysteme Madagaskars zählt. Hier leben die Riesenspringratte, sieben Lemurenarten und eine Reihe endemischer Tieren wie der Fossa und die seltene Flachrückenschildkröte. Auf der Rückfahrt nach Morondava halten Sie an der berühmten Baobab-Allee und machen einen Spaziergang.

Tag 6: Auf der Fahrt nach Miandrivazo kommen Sie an etlichen Brücken und Flussarmen vorbei. In Miandrivazo angekommen, beziehen Sie Ihr Hotel und genießen das Abendessen.

Tag 7: Heute geht es weiter nach Antsirabe. Je weiter Sie zum Hochland kommen, desto fruchtbarer wird das Gebiet. Auf dem ursprünglich vulkanischen Gebiet können Gemüse, Obst und Reis angebaut werden. Sie entdecken die typischen Hochlandhäuser aus Ziegelsteinen mit farbenfrohen Holzbalkonen, an denen Maiskolben zum Trocknen hängen. Am Nachmittag erreichen Sie das urige Antsirabe. Heiße Quellen, herrschaftliche Villen, traditionelle Bierbrauereien, Edelsteinfabriken und eine koloniale Mischung aus englisch-französisch-skandinavischer Architekturvergangenheit prägen die Stadt.

Tag 8: Die National­straße Nr. 7 führt Sie heute nach Fianarantsoa. Die Straße schlängelt sich durch Reisfelder, Gebirgszüge und Hochlanddörfer. Während eines kurzen Stopps besuchen Sie Ambositra, früher bekannt als die Stadt der Rosen. Das dicht besiedelte Kernland von Fianarantsoa liegt auf einem Hochplateau.

Tag 9: Das heutige Tagesziel ist der Ort Isalo. Einen Zwischenstopp legen Sie in Ambalavao ein. Weiter geht es über das Horombe-Plateau mit Grassteppen, bizarren Felsformationen und vielen Tafelbergen. Unterwegs halten Sie für einen Spaziergang durch das Reservat „Anja-Park“. Der Park ist ein Naturschutzprojekt, das von der örtlichen Bevölkerung ins Leben gerufen wurde, die sich für den Erhalt dieser einzigartigen Landschaft einsetzt.

Im Herzen von Madagaskar erstreckt sich in einer wildromantischen, zerklüfteten Gebirgslandschaft der imposante Isalo Nationalpark. (c) Dreamstime



Tag 10: Nach einem zeitigen Frühstück können Sie an einer Wanderung zu den berühmten „Piscine naturelle“ teilnehmen. Sie durchwandern eine herrliche Schlucht mit einem kleinen Fluss und üppiger, tropischer Vegetation. Das Gebirgsmassiv von Isalo besteht aus stark erodiertem Sandstein, das von tiefen Canyons durchschnitten ist. Der Nachmittag steht Ihnen wieder zur freien Verfügung.

Tag 11: Mit der Busfahrt nach Tuléar steht heute die letzte Etappe auf der Nationalstraße Nr. 7. auf dem Programm. Sie verlassen das kleine Städtchen Ranohira der Bara-Volksstämme und fahren Richtung Südwesten. Die Luft wird merklich wärmer und feuchter, und die zerklüfteten Berge werden von Wiesen und weiten Grassavannen abgelöst. Unterwegs halten Sie an den bunt bemalten Mahafaly-Gräbern. Im Arboretum von Antsokay bekommen Sie einen Einblick auf die artenreichen Sukkulenten, Aloen, Dornensträucher, Didiereaceaen und Euphorbien, die dem dürren und trockenen Klima im Südwesten Madagaskars ausgesetzt sind.

Tag 12: Nach dem Frühstück machen Sie noch eine Stadtrundfahrt durch die Hafenstadt Tuléar, bevor Sie nach Antananarivo fliegen.

Tag 13: Heute machen Sie einen Tagesausflug zum Hügel von Ambohimanga, einem der zwölf heiligen Hügel der Merina. Er war die ehemalige Sommerresidenz der Könige und Königinnen. Heute steht der Königspalst unter dem Schutz der UNESCO und wurde 2001 zum Weltkulturerbe erklärt.

Tag 14: Sie fliegen nach Nosy Be und checken im 4*-Strandhotel Exora Beach ein.

Tag 15–17: Nach der Rundreise genießen Sie drei entspannende Tage am Strand von Nosy Be.

Tag 18: Heute heißt es Abschied nehmen von dieser einmaligen und zauberhaften Insel. Gegen späten Vormittag Transfer zum Flughafen und Rückflug via Addis Abeba nach Wien.

Tag 19: Ankunft in Wien.

Wunderschön, herrlich und sogar duftend präsentiert sich die fantastische Inselwelt. (c) Shutterstock

Informationen Reisetermin & Preis p. p.

07.08. – 25.08.2023

DZ ab 6590 Euro, EZ ab 7990 Euro Inkludierte Leistungen Flüge Economy Class mit Ethiopian Airlines ab/bis Wien via Addis Abeba nach Antananarivo und retour von Nosy Be

Inlandsflüge Economy Class mit Tsaradia lt. Reiseverlauf

12 Nächte in 3*- u. 4*-Hotels und Lodges inkl. Halbpension

4 Nächte im 4*-Exora-Beach-Hotel inkl. Halbpension (optional gegen Aufpreis im 5*-Luxus-Refugium Constance Tsarabanjina)

Alle Besichtigungen und Ausflüge inkl. Eintritte und Mahlzeiten

Örtliche, deutschsprachige Reiseleitung

Alle Transfers & Ausflüge im klimatisierten Bus lt. Reiseverlauf

1 DuMont-Reiseführer Madagaskar pro Zimmer



Highlights

Vielfältige Landschaften mit einzigartiger Flora und Fauna

Einblicke in das Leben der Madegassen

Besichtigungen im Kirindy-Mitea- und Isalo-Nationalpark

Besichtigungen im Kirindy-Mitea- und Isalo-Nationalpark Spaziergang durch das Privatreservat „Anja Community Reserve“

Strandhotel auf der Duftinsel Nosy Be Infos & Buchung Kostenlos unter 0800 560 080, per Mail an service@reisethek.at oder auf www.reisethek.at

Veranstalter: COLUMBUS Reisen GmbH & Co KG, Universitätsring 8, 1010 Wien, GISA-Zahl 25378955. Anzahlung 20 % (frühestens 11 Monate vor Reiseende), Restzahlung 20 Tage vor Reiseantritt. Insolvenzabsicherung: Bankgarantie bei der Raiffeisen Bank International AG (Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Tel.: 01/71707-0), Abwickler: AWP P&C S. A., Niederlassung für Österreich, Pottendorferstraße 23–25, 1120 Wien, Tel.: +43 1 52503-0, service@allianz-assistance.at). Ansprüche sind innerhalb von 8 Wochen beim Abwickler geltend zu machen. Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen (ARB 1992) des Fachverbandes der Reisebüros i. d. g. F. unter Berücksichtigung des Pauschalreisegesetzes (PRG; sollten einzelne Klauseln der ARB mit dem PRG in Widerspruch stehen, so gehen jene des PRG vor) sowie unsere unter http://www.reisethek.at/datenschutz abrufbare Datenschutzerklärung. Druck- und Satzfehler vorbehalten.