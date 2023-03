Der Frühling am Wolfgangsee

Die Landschaft des Salzkammerguts lockt nicht nur Urlauber, sondern auch Künstler an die Ufer des Wolfgangsees. (c) Katrin Kerschbaumer Photography

Inspirierend. Wenn sich im Frühling die Region um den Wolfgangsee aus dem Winterkleid schält und sich im zarthellen Grün zu gefallen beginnt, dann ist es Zeit, die Natur neu zu entdecken.

Schluss mit der Trägheit der letzten Wintertage! Der Frühling ist die perfekte Reisezeit, um den Wolfgangsee zu besuchen. Jetzt fällt es nur allzu leicht, zwischen knospenden Sträuchern und keimenden Blumen den Geist zu erfrischen, die Seele zu erquicken und die persönliche Mitte neu zu definieren. Die Möglichkeiten rund um den Wolfgangsee, so scheint es, sind beinahe grenzenlos. Ein Spaziergang durch malerische Orte, eine Schifffahrt auf dem Wolfgangsee, eine Wanderung in Österreichs größtem Almengebiet – der Postalm – oder der Besuch kultureller Veranstaltungen.

Kulturelles Erwachen

Im Frühling am Wolfgangsee erwacht nicht nur die Natur. Auch kulturell weht ein frischer und wärmender Wind, denn so viel wunderbare Natur beflügelt natürlich ebenso die Kreativität. Die bildenden Künste und die Literatur haben am Wolfgangsee schon längst eine Heimat gefunden.

An der Hausmauer einer Almhütte in der bereits wohlig warmen Sonne sitzen, die ersten Schneerosen sprießen und der smaragdgrüne Wolfgangsee ist im Blick – hier können sich nicht nur Künstler:innen inspirieren lassen.

Die Region um den Wolfgangsee startet wie immer voller Tatendrang und Freude in die neue Saison. Dieses Jahr zum ersten Mal mit einem internationalen Kunstfestival, dem Art Circle International Austria Wolfgangsee.

Es ist die Schönheit des Wolfgangsees und seiner Natur drum herum, die Künstler:innen und Kreative schon immer angezogen hat. Bereits in der Zwischenkriegszeit ab 1927 verbrachte eine Reihe von Künstler:innen die Sommerfrische am Wolfgangsee und schloss sich zur Zinkenbacher Malerkolonie zusammen.

Art Circle International Austria

Von 15. bis 23. April lassen sich auch 2023 wieder internationale Kunstschaffende vom See- und Bergpano­rama inspirieren. Art Circle ist ein internationales Festival für bildende Kunst. Seit seinen Anfängen im Jahr 1997 in der Brda-Region in Slowenien bringt es Künstler:innen aus der ganzen Welt für eine Woche zusammen, um sich mit Einheimischen und Besucher:innen auszutauschen und von der Region animieren zu lassen.

Kunstschaffende lassen sich heuer vom See- und Bergpanorama inspirieren. Art Circle International



Dieses Jahr findet das Art Circle International erstmals in Österreich in St. Wolfgang am Wolfgangsee statt. Besucher:innen sind eingeladen, dabei zu sein, wenn Kunstwerke geschaffen werden. Erleben Sie die Kunst und die Kreativität, tauschen Sie sich mit den 18 internationalen Künstler:innen in Open Studios hautnah aus, begleiten Sie eine inspirierende Schifffahrt auf dem Wolfgangsee und schmecken Sie die kulinarische Vielfalt im malerischen Ort St. Wolfgang. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen: www.artcircle.at