Willkommen an Bord der Silver Moon

Kreuzfahrt. Erleben sie eine außergewöhnliche Luxuskreuzfahrt nach Island, Irland und Großbritannien.

An Bord des spektakulären Luxusschiffes Silver Moon begegnen Sie magisch grünen Landschaften, mittelalterlichen Schlössern und beeindruckenden Städten.

Abwechslungsreiche Ziele

Von der farbenfrohen Hauptstadt Islands, Reykjavik, aus geht es weiter vorbei an pittoresken Naturschauspielen: Eishöhlen, hoch aufragende Vulkanen, Thermalquellen und karge Mondlandschaften. Die moderne Hafenstadt Belfast verzaubert mit irischem Charme, urigen Pubs und historischen Sehenswürdigkeiten. In Liverpool wandeln Sie auf den Spuren der weltbekannten Beatles. Freuen Sie sich auf eine erstklassige Küche mit dem brandneuen „Sea And Land Taste“-Programm, bei dem Köche dafür sorgen, dass Ihre Reiseziele auch kulinarisch auf die Teller kommen.

Dunluce Castle, einst eine mittelalterliche Burg, ist nur eine von vielen imposanten und romantischen Monumenten, die auf Ihrer Reiseroute zwischen Island und Großbritannien liegen. (c) Dreamstime.com

Reiseverlauf

Tag 1: Flug via Frankfurt nach Reykjavik. Nach der Ankunft direkter Transfer zum Reykjavik Konsulat Hotel. Abend zur freien Verfügung.

Tag 2: Bei einer Stadtführung durch Reykjavik lernen Sie die Geschichte, Kunst, Architektur und Kultur der Stadt kennen, aber auch deren einzigartige Küche. Der Nachmittag und Abend stehen Ihnen zur Verfügung.

Tag 3: Heute steht ein Ausflug entlang des Golden Circle auf dem Programm. Es erwarten Sie der Nationalpark Thingvellir, der Gullfoss-Wasserfall und auch „Strokkur“, der große Geysir. Oder die Höhlen von Hella, wo sie neben der Besichtigung auch eine Whisky-Verkostung erwartet.

Tag 4: Den Vormittag genießen Sie noch in Reykjavik bevor sie für den Transfer zur Silver Moon abgeholt werden.

Tag 5: Erster Stopp: Heimaey und die Westmännerinseln. Sie erfahren alles über die vulkanische Vergangenheit der Region und entdecken die lebendige Tierwelt – darunter rund acht Millionen Papageientaucher.

Tag 6: Ihren nächsten Landgang haben Sie in der isländischen Stadt Djupivogur, ein künstlerisches Zentrum. Bei einer Wanderung bewundern Sie schneebedeckte Berge und entdecken Seehunde, die an Felsstränden faulenzen.

Tag 7: Die Stadt Seydisfjordur mit ihren bunten Holzhäusern steht an diesem Tag auf dem Programm. Einige der Highlights sind eine Kajaktour, Papageientaucher, die sich auf den steilen Klippen niedergelassen haben, oder Sie können sich im Angeln versuchen. Über der Stadt erhebt sich der schneebedeckte Berg Bjólfur. Eine Wanderung wird mit einem faszinierenden Blick auf den Fjord und die Stadt belohnt. Ein Anziehungspunkt ist auch das Skalanes-Naturreservat. Hier leben 47 Vogelarten, die auf dem Felsen ruhen.

Tag 8: Den Tag auf See können Sie nutzen, um ins Fitnessstudio oder ins Spa zu gehen, Wale zu beobachten oder einfach nur die Seele baumeln zu lassen.

Tag 9: Das heutige Tagesziel sind die Äußeren Hebriden in Schottland. Ein Ausflug führt Sie in die Hafenstadt Stornoway, wo Sie nicht nur mondähnliche Felsplateaus, zerklüftete Küsten und weiße Sandstrände besuchen, sondern auch Geschichte und Kultur kennenlernen, wie die 5000 Jahre alten Callanish Stones.

Tag 10: Sie bleiben in Schottland, genauer in Oban, dem Tor zu den Hebrideninseln und den westlichen Highlands, ein malerischer Ort mit viktorianischem Charme. Sie schlendern durch die malerischen Straßen und besuchen die geschichtsträchtige Brennerei, die seit 1794 Schottlands berühmtes Exportprodukt, den rauchigen Whisky, perfektioniert. Ein Stück weiter stoßen Sie auf die Ruinen von Dunollie Castle. Während einer Küstenfahrt sehen Sie außergewöhnliche Steinschlösser, und am Ufer des Loch Fyne tauchen die majestätischen runden Türme von Inveraray Castle auf.

Tag 11: Von Schottland geht es weiter nach Nordirland. In Belfast besichtigen Sie unter anderem das Titanic Museum und die Peace Line, die auf dem Höhepunkt der Unruhen zwischen Protestanten und Katholiken errichtet wurde.

Tag 12: Liverpool, Unesco-Weltkulturerbe, ist die Heimat der Fab Four, der Penny Lane, der Strawberry Fields und des Cavern Club – und ihr heutiges Ziel. Genießen Sie das wiederbelebte Hafenviertel mit seinen Bars, Clubs, Galerien, die Uferpromenade, die Parks sowie den Crosby Beach.

Tag 13: Straßen mit Kopfsteinpflastern, Straßenmusikanten und charakteristische Pubs begrüßen Sie in Dublin, wo Sie Wissenswertes über das kulturelle Erbe und das vielleicht berühmteste Bier der Welt, das Guinness, erfahren.

Tag 14: In Fishguard in Wales erwarten Sie viel Geschichte, viel Natur und hübsche Cafés mit köstlichen walisischen Kuchen.

Tag 15: Heute ankern Sie vor Englands kornischer Küste, oft als eine der schönsten der Welt angepriesen, und besuchen Falmouth. Hier erwartet Sie eine reizvolle Mischung aus traditionellem Küstencharme, langen Sandstränden und typisch britischem Flair.

Tag 16: Ausschiffung in Southampton, Transfer zum Flughafen London Heath­row und Rückflug nach Wien.

Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr und John Lennon – The Beatles sind seit 2015 eine nicht zu übersehende Attraktion in Liverpools Hafenviertel. (c) Shutterstock

Informationen Reisetermin & Preis p. p. 21.07. – 05.08.2023

DZ ab 6990 Euro

Kabinenkategorien: Classic Veranda Suite/Deluxe Veranda Suite/Panorama Suite/Superior Veranda Suite/Vista Suite Inkludierte Leistungen Flüge ab/bis Wien nach Reykjavik und retour von London

3 Nächte im 4*-Hotel Reykjavik Konsulat, Curio Collection by Hilton, inkl. Frühstück

12 Nächte an Bord der Silver Moon in der gebuchten Kabinenkategorie

erstklassige Weine und Spirituosen, köstliche Gourmet-Speisen, ein umfassender Butlerservice sowie alle Trinkgelder inbegriffen

Ausflugsprogramm Island lt. Reiseverlauf

Transfers Flughafen – Hotel – Schiff und Schiff – Flughafen

1 DuMont-Reiseführer Island pro Zimmer Highlights Stadtführung Reykjavik & Ausflug entlang des Golden Circle auf Island

Kreuzfahrtroute: Island – Schottland – Irland – Großbritannien

Städtehighlights entlang der Route: Reykjavik, Belfast, Liverpool, Dublin Infos & Buchung Kostenlos unter 0800 560 080, per Mail an service@reisethek.at oder auf www.reisethek.at

Veranstalter: COLUMBUS Reisen GmbH & Co KG, Universitätsring 8, 1010 Wien, GISA-Zahl 25378955. Anzahlung 20 % (frühestens 11 Monate vor Reiseende), Restzahlung 20 Tage vor Reiseantritt. Insolvenzabsicherung: Bankgarantie bei der Raiffeisen Bank International AG (Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Tel.: 01/71707-0), Abwickler: AWP P&C S. A., Niederlassung für Österreich, Pottendorferstraße 23–25, 1120 Wien, Tel.: +43 1 52503-0, service@allianz-assistance.at). Ansprüche sind innerhalb von 8 Wochen beim Abwickler geltend zu machen. Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen (ARB 1992) des Fachverbandes der Reisebüros i. d. g. F. unter Berücksichtigung des Pauschalreisegesetzes (PRG; sollten einzelne Klauseln der ARB mit dem PRG in Widerspruch stehen, so gehen jene des PRG vor) sowie unsere unter http://www.reisethek.at/datenschutz abrufbare Datenschutzerklärung. Druck- und Satzfehler vorbehalten.