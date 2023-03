Porto und das bezaubernde Tal des Douro

Flussreise im Norden Portugals. Farbenfrohe Städte, malerische Dörfer und beeindruckende Landschaften erwarten Sie auf dieser Reise in eines der spektakulärsten Weinanbaugebiete der Welt.

Die Reise beginnt in der lebendigen Metropole Porto. Auf einem Stadtrundgang durch die Altstadt besichtigen wir die unzähligen Sehenswürdigkeiten dieser Hafenstadt. Lastenschiffe auf dem Douro und unzählige Kellereien am Douro-Ufer zeigen die große Bedeutung des Portweins für die Stadt. In den kommenden Tagen reisen wir flussaufwärts bis nach Pinhao und von dort wieder zurück nach Porto. Unterwegs besuchen wir so spannende Orte wie das Barockstädtchen Lamego, Régua und Vila Real. Weitere Ausflugsziele sind die Städte Braga und Guimarães. Letztere war die erste Hauptstadt Portugals. Zurück in Porto erfahren wir bei einem Kellereibesuch nicht nur viel Interessantes rund um die Herstellung des weltberühmten Portweins, sondern verkosten diese auch in gemütlicher Runde. Die einzigartige Landschaft, gepaart mit interessanten Zielen und deren Sehenswürdigkeiten, garantieren abwechslungsreiche Erlebnisse während Ihrer Flussreise auf dem Douro und in den interessanten Städten Nordportugals.

MS DOURO CRUISER

Begleiten Sie uns an Bord der komfortablen MS DOURO CRUISER nach Porto und erleben Sie eine abwechslungsreiche Flussreise auf dem Douro und die spannende Metropole Porto. Das elegante Schiff ist mit Ihnen an Bord am Rio Douro, umgeben von Weinbergen, im Norden Portugals unterwegs. Im gemütlichen Restaurant werden Ihnen regionale und internationale Köstlichkeiten sowie die edlen Tropfen der weltberühmten Weinregion während Ihrer Kreuzfahrt serviert und auf dem großzügigen Sonnendeck können Sie entspannt die vorbeiziehende Flusslandschaft genießen. Der Swimmingpool an Deck lädt zwischendurch zu einer erfrischenden Abkühlung ein. Die stilvoll eingerichteten Kabinen sind ca. 15 m² groß und ausschließlich Außenkabinen, die auf dem Oberdeck mit einem begehbaren Balkon und Sitzmöglichkeiten ausgestattet sind. Zu den Einrichtungen an Bord zählen u. a. das Restaurant im Unterdeck, der Panorama-Salon sowie ein kleiner Souvenir-Shop. Ein Lift verbindet Unter-, Haupt- und Oberdeck.

Reiseverlauf

1. Tag: Flug nach Porto. Nach einem kurzen Transfer erreichen Sie die MS Douro Cruiser und beziehen Ihre Kabine. Danach Welcome-Cocktail und Abendessen an Bord.

2. Tag: Porto. Nach dem Frühstück Stadtrundgang zu den Sehenswürdigkeiten Portos. Mit Ihrem Stadtführer geht es über prachtvolle Plätze, enge Gassen und vorbei an jahrhundertealten Gebäuden. Sie bestaunen die große Eisenbrücke, welche nach den Plänen von Gustave Eiffel entstand. Gegen Mittag legt die MS Douro Cruiser ab und nimmt Kurs in Richtung Régua, wo das Schiff am Abend anlegt.

3. Tag: Peso da Régua. Am Vormittag besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Ausflug ins Barockstädtchen Lamego, eine bekannte Pilgerstätte. Auf 600 Stufen geht es über die Freitreppe hinunter in die Stadt – für Sie zu Fuß oder bequem per Bus. Dort erwartet Sie die Besichtigung der gotischen Kathedrale, des Marktplatzes und des örtlichen Museums. Am Nachmittag haben Sie genügend Zeit, die vorbeiziehende Landschaft auf dem Sonnendeck zu genießen.

4. Tag: Pinhao. Nach dem Frühstück können Sie den wunderschönen Bahnhof von Pinhao besichtigen. Von Régua aus besuchen Sie am Nachmittag in Vila Real den Mateuspalast und die wunderschöne Parkanlage der kleinen Altstadt.

5. Tag: Porto Antigo. Von Porto Antigo unternehmen Sie einen Ausflug in den Norden Portugals. In Braga bestaunen Sie die Wallfahrtskirche Bom Jesus do Monte sowie die mittelalterliche Kathedrale im Stadtzentrum. Weiter geht es nach Guimarães, der ersten Hauptstadt Portugals. Wir zeigen Ihnen die vielen Sehenswürdigkeiten der „Wiege der Nation“, welche zum Welterbe der UNESCO zählt. Rückkehr und Wiedereinschiffung am Abend in Entre-os-Rios.

6. Tag: Entre-os-Rios – Porto. Vormittag zur freien Verfügung. Gegen Mittag fahren wir zurück nach Porto und Sie genießen einen freien Nachmittag an Bord. Porto erreichen wir am späten Nachmittag, den Abend können Sie individuell in der wunderschönen Altstadt verbringen.

7. Tag: Porto. Genießen Sie die Atmosphäre und das bunte Treiben auf dem Douro. Das wunderschöne Panorama Portos erschließt sich direkt vom Sonnendeck. Am Nachmittag besuchen wir eine der weltberühmten Kellereien am Ufer des Douros. Hier erfahren Sie viel über die Herstellung des Portweins, selbstverständlich mit einer Verkostung. Am Abend dann der letzte kulinarische Höhepunkt dieser Reise: das Farewell-Dinner an Bord!

8. Tag: Porto – Ausschiffung. Transfer zum Flughafen und Rückflug.

Informationen Reisetermine & Preis p. P. 8 Tage Flussreise

18.04. – 25.04.2023 ab 1848 Euro

16.05. – 23.05.2023 ab 1948 Euro

20.06. – 27.06.2023 ab 1948 Euro

27.06. – 04.07.2023 ab 1948 Euro Inkludierte Leistungen Flüge ab/bis Wien oder München nach Porto inkl. CO2-Kompensation

7 Nächte an Bord der MS DOURO CRUISER in der gebuchten Kabinenkategorie

Willkommens- und Farewell-Cocktail sowie Vollpension an Bord

Ausflüge und Besichtigungen lt. Reiseverlauf

Benutzung der Bordeinrichtungen und Unterhaltungsprogramm

Deutschsprachige Kreuzfahrtleitung

1 Reiseführer pro Kabine Highlights MS Douro Cruiser: komfortables Schiff mit eleganter Ausstattung

Douro-Tal, die älteste Weinbauregion der Welt

