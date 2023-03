Die seltsame Welt des Kinderfußballs: „Ja klar, die bauen Mist“

Schriftsteller Frank Goosen schrieb ein Buch über seine Zeit als Trainer einer Jugendfußballmannschaft.

In Ihrem neuen Buch, „Spiel ab!“, schildern Sie ein Jahr einer Jugendfußballmannschaft im Ruhrgebiet, die jede Menge Turbulenzen erlebt, aber nie den Mut verliert. Sie konnten dabei auch auf eigene Erfahrungen als Trainer bei DJK Arminia Bochum 1926 zurückgreifen. Wie ist es dazu gekommen?

Frank Goosen: Zunächst bin ich einfach als Vater an der Seitenlinie gestanden und habe meinem älteren Sohn zugesehen. Er hatte sehr unterschiedliche Trainer, und speziell der Trainer vor mir war extrem hart. Der war absolut unfähig und hat dann aufgehört. Danach hatten sie ein paar Monate überhaupt niemanden, und dann habe ich das eben gemacht. Ähnlich wie im Buch dachte ich, dass ich das für ein paar Wochen übernehme, bis man wieder einen kompetenten Trainer findet. Aber das war erstens gar nicht so einfach, und zweitens hat mir das Trainieren der Jungs viel Spaß gemacht. Und so sind daraus vier Jahre geworden.



Ihre Mannschaft war anfangs noch sehr jung. Sie haben den ersten Abschnitt Ihres Buchs mit dem Zitat eines Jungen überschrieben, der plötzlich einen Angriff abbricht und ausruft: „Hinter dem Blau ist es unheimlich hell!“ Waren Sie als Schriftsteller in so einem Moment über die kindliche Poesie ergriffen oder über eine vergebene Chance verärgert?

Man sollte es mit dem sportlichen Ehrgeiz nicht übertreiben. Mit so etwas muss man einfach rechnen. Ich habe Kinder erlebt, die haben sich während des Spiels auf dem Ascheplatz auf den Boden geworfen und Figuren gemacht. Es kam auch immer wieder vor, dass sich jemand auswechseln lassen musste, weil er vergessen hatte, auf die Toilette zu gehen.



Wie kamen Sie als Trainer mit den Eltern zurecht?