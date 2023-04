Allergien machen einem das Leben schwer – egal in welchem Alter

(c) 7DROPS Gmbh

Lebensqualität verbessern. Symptome wie Niesen, brennende Augen, Atembeschwerden, Hautausschlag, Übelkeit & Durchfall können allergische Reaktionen sein. Ein neuer, präziser Allergietest für zuhause hilft dabei herauszufinden, wogegen Sie oder Ihre Kinder allergisch sind.

Allergie ist ein Thema, das Betroffene oft nicht nur im Frühling, sondern das ganze Jahr über begleitet – denn neben Pollen kann das Immunsystem auf viele weitere Auslöser wie Hausstaub, Nahrungsmittel, Schimmel und Haustiere reagieren. Auch Nahrungsmittelintoleranzen treten immer häufiger auf. Die Symptome sind unangenehm: Verdauungsprobleme, aber auch Kopf- und Gelenkschmerzen oder Gereiztheit treten im Zusammenhang mit Unverträglichkeiten auf.

Ein Allergietest wird in erster Instanz traditionell beim Facharzt oder im Allergiezentrum mittels Hauttests (Pricktest) durchgeführt. Wenn die Ergebnisse keine klare Diagnose zulassen, folgt oftmals ein Bluttest. Leider müssen PatientInnen mittlerweile oft lange Wartezeiten und mehrmaliges Testen in Kauf nehmen, um Klarheit zu erhalten. Dazu kommt, dass die von der Krankenkasse bezahlten Tests selten alle Auslöser abdecken. Reagiert man auf etwas, das nicht zu dieser Liste an Auslösern zählt, tappt man weiter im Dunkeln.

Ein kleiner Pieks

Mit 7DROPS gibt es nun ein österreichisches Unternehmen, das umfangreiche Tests für Allergien und Nahrungsmittelintoleranzen für zuhause anbietet. Rund 600 Auslöser können mit nur einem Fingerpieks über Ihre Blutprobe ausgewertet werden. Zu den rund 300 Allergieauslösern, die 7DROPS abdeckt, zählen diverse Baum-, Gräser-, und Kräuterpollen, unterschiedlichste Hausstaubmilben, Schimmel, Nahrungsmittel (Milch, Eier, Nüsse, etc.), Tiere (Katzen, Hunde, Pferde, etc.) und mehr. Bei den Nahrungsmittelintoleranzen werden ebenso rund 300 Auslöser aus 13 verschiedenen Nahrungsmittelgruppen abgedeckt – von Grundnahrungsmitteln bis hin zu Superfoods wie z.B. Aloe, Ginseng und Spirulina.

Betroffene, die von unangenehmen Symptomen geplagt werden, können sich durch präzise Testergebnisse ein Stück Lebensqualität zurückholen. Bei 7DROPS wird mit molekularen Allergenen gearbeitet, was sehr detaillierte und präzise Ergebnisse liefert.

Auf die Einzelteile kommt's an

Dr. Christian Lupinek, medizinischer Leiter des Unternehmens, erklärt die Vorteile der ISO-zertifizierten 7DROPS Technologie, bei der man viele Auslöser gleichzeitig austesten kann: „Stellen Sie sich die Allergiediagnostik wie ein Puzzle vor, das nur komplett ist, wenn alle Teile vorhanden sind und korrekt zusammengesetzt werden. Der 7DROPS Test liefert in einem Schritt zahlreiche Teile für ein möglichst vollständiges Puzzlebild. Gemeinsam mit der medizinischen Vorgeschichte des Patienten/der Patientin hilft das Testergebnis, präzise Aussagen über Kreuzallergien, das Risiko von schweren allergischen Reaktionen, und über die geeignete Immuntherapie zu treffen.“ Fragen wie „Warum juckt mein Mund, wenn ich Nüsse esse, obwohl ich darauf nicht allergisch bin?“ oder „Muss ich bei einer Eiallergie komplett auf Eier verzichten, oder vertrage ich Eiweiß bzw. Eidotter noch?“ können durch den 7DROPS Allergietest beantwortet werden.

Gutes Gewissen

Zusätzlich reduziert die 7DROPS Technologie auch das Risiko von falsch-positiven Ergebnissen. Falsch-positive Ergebnisse entstehen durch Zuckermoleküle, die auf den getesteten Allergenen sitzen und irreführende Signale senden. Die Folge: Es sieht so aus, als wäre ein Patient/eine Patientin auf einen gewissen Auslöser allergisch – in Wirklichkeit stimmt das aber gar nicht. Die 7DROPS Tests können bei Kindern sinnvollerweise ab zwei Jahren eingesetzt werden – denn Früherkennung ist wichtig. „Frühes und sorgfältiges Testen hilft dabei, besser mit Symptomen umzugehen und damit das Fortschreiten allergischer Erkrankungen zu verhindern“, so Dr. Petra Zieglmayer, niedergelassene Allergologin, die 7DROPS Kunden auf Wunsch nach Erhalt ihrer Ergebnisse telemedizinisch betreut.

Die 7DROPS Testkits sind über 7drops.at erhältlich.

Information 7DROPS Testkits im Überblick: Sicher, schnell und bequem von zuhause aus

Mit nur 1 Blutprobe rund 600 Allergien & Intoleranzen testen

Einfache Probenentnahme durch Fingerpieks

Von Ärzten und Ärztinnen empfohlen

Umfangreicher, präziser als die Tests der Krankenkasse

ISO-zertifiziert

Made in Austria

Individuelle Empfehlungen zu Therapie und Ernährung

