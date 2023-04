Drucken

Hauptbild • (c) Internationale Barocktage Stift Melk

Mensch:Natur:Wohin?

Immer wieder stellen wir uns die Fragen, wie wir Menschen mit unserer Welt umgehen, welche Welt wir gestal­ten, worauf wir zusteuern und wohin wir gehen. Zurzeit erleben wir sie drängender und existenzieller denn je.

Die Natur und ihr Leben im Melker Stiftspark sind Ausgangspunkt für das aktuelle Programm. Was wir Menschen an der Natur lieben und wie wir in ihr leben. Wie der barocke Mensch in ihr lebte und diese erlebte. Es ist ein Programm, das uns alle ansprechen will und auch die aktuelle Umwelt-Thematik einschließt. Ein Programm, das unser Sein in den ver­schiedensten Aspekten beleuchtet, tief in die Seele hineinblickt und uns vielleicht nachdenklich werden lässt.

Gleichzeitig ist es ein Programm, das Freude bereiten möchte: Freude am geselligen Beisammensein, an einem Glas Wein (auch ein Geschenk der Natur) – und natürlich an der Musik. Seien Sie neugierig und freuen Sie sich auf Publikums­lieblinge, Stars und Neuentdeckungen bei den Barocktagen 2023.