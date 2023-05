Effizientes Cash- und Liquiditätsmanagement für Unternehmen

Drucken

Hauptbild • Cash- und Liquiditätsmanagement für globale Kunden • (c) Getty Images

Digitale Cash Management Lösungen bieten eine Vielzahl an Funktionen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Finanzverwaltung zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Kosten zu senken.

Echtzeiteinblicke in Zahlungsströme und unternehmensweite Liquiditätskontrolle sind ein wesentlicher Aspekt der betrieblichen Finanzverwaltung. Um diese auch bei zunehmender Komplexität der Unternehmensstruktur nicht aus dem Auge zu verlieren, braucht es maßgeschneiderte Cash Management Lösungen.

Cash- und Liquiditätsmanagement für globale Kunden

Gerade global agierende Kunden erwarten Lösungen, die ihr Liquiditätsmanagement aktiv unterstützen und ihnen die Möglichkeit geben, Cash Management weltweit zu betreiben oder optional in einem Treasury Center zu konzentrieren. Die Raiffeisen Bank International bietet dazu ein breites Spektrum an individuell abgestimmten Produkten an. „Ein effizientes Cash- und Liquiditätsmanagement ist in Zeiten eines stetig wachsenden und sich verändernden Marktumfeldes von größter Bedeutung“, sagt Susanne Prager, Leiterin Cash Management. „Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung im globalen Zahlungsverkehr und unserem Expertenwissen können wir Lösungen anbieten, die den Anforderungen unserer Firmenkund:innen gerecht werden und deren Bedürfnisse individuell abdecken.“

Susanne Prager, Leiterin Cash Management RBI (c) Sabine Klimpt

CMIPlus: Modernes Webbanking mit höchsten Sicherheitsstandards

Höchstmodernes Webbanking erleben RBI Kund:innen unter anderem durch die neue Entwicklung von CMIplus. „Die einfache Integration von Partner- und Drittbanken in die Zahlungsplattform CMIplus ermöglicht eine nahtlose Verwaltung von internationalen Zahlungen“, erklärt Prager. „Dies ist vor allem für multinationale Unternehmen, die zentralisierte Zahlungslösungen und Multi-Bank-Fähigkeit benötigen, ein entscheidender Vorteil.“

Sicherheit im Bankwesen hat für die RBI oberste Priorität. Aus diesem Grund erfüllt CMIplus auch höchste Sicherheitsstandards, die eine geschützte Umgebung für Daten und Transaktionen gewährleisten. Der neue Dashboard-Manager mit intuitiver Navigation ermöglicht darüber hinaus eine effizientere Nutzung des Online Bankings und bietet einen umfangreichen Überblick über alle Konten und Zahlungen sowie Informationen zu Wechselkursen. „Ein direkter und unkomplizierter Zugriff auf Kontoinformationen in Echtzeit ist über die neue Funktion der Premium Open APIs möglich“, informiert die Expertin. Das Angebot an Open APIs werde kontinuierlich erweitert, um auch zukünftig den Anforderungen an ein modernes Treasury gerecht zu werden.

Stabilität in herausfordernden Märkten

Professionelle Beratung und innovative Lösungen ziehen sich wie ein roter Faden durch alle Cash Management Aktivitäten der RBI. Vor allem in Zentral- und Osteuropa profitieren Firmenkund:innen von der Effizienz und der Flexibilität der Experten im Cash Management. „Was uns als RBI auszeichnet, ist die langjährige Erfahrung in dieser Region“, betont Prager. „Wir begleiten und beraten unsere Firmenkund:innen bei Transaktionen und wickeln alle Zahlungen von und in die CEE-Märkte schnell, transparent und zuverlässig ab.“ Branchenkenntnisse unter Berücksichtigung der regionalen Anforderungen in diesem Bereich garantieren den Kund:innen der RBI Stabilität in einem herausfordernden Umfeld.

Großen Unternehmen empfehlen wir unsere Multi-Banking-Lösungen oder API-Konnektivität. Susanne Prager, Head of RBI Cash Management

Digitales Banking mit persönlichem Austausch

Trotz aller Vorteile des digitalen Bankings bleibt der persönliche Kontakt für die Expert:innen der RBI ein wesentlicher Punkt ihrer täglichen Arbeit, da nur durch regelmäßigen Austausch die Anforderungen und Bedürfnisse der Kund:innen verstanden und entsprechende Lösungen angeboten werden können.