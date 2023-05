VW setzt neue Maßstäbe in der Elektromobilität

Drucken

Hauptbild • Bei der 3x3-Weltmeisterschaft in Wien kann man die nächste Generation der ID-Modelle bestaunen. • (c) Basketball Austria / M. Pröll

Mehr als 600.000 Fahrzeuge der elektrischen ID-Serie fanden bisher zufriedene Besitzer. Nun steht die nächste Generation der ID-Modelle in den Startlöchern. Einige der vollelektrischen VWs können auch bei der 3x3-Basketballweltmeisterschaft am Wiener Rathausplatz bestaunt werden.

Der Weg in die vollständige Elektrifizierung der Mobilität ist vorgezeichnet und die komplette Umsetzung nur eine Frage der Zeit. Als Vorreiter in Sachen Technik hat VW längst das elektrische Potenzial seiner Pkws unter Beweis gestellt. Jetzt geht es mit Riesenschritten weiter in eine nachhaltige Zukunft. Einen kleinen „Sneak-Peak“ in die neuen vollelektrischen VWs gibt vom 30. Mai bis zum 4. Juni am Wiener Rathausplatz bei der FIBA 3x3 Basketballmeisterschaft, wo Porsche Wien mit der Marke Volkswagen als Sponsor auftritt.

„Da die 3x3-WM in Wien unter dem Zeichen der Nachhaltigkeit stattfindet, ist es uns von Porsche Wien eine besondere Freude, das Turnier aktiv unterstützen zu können und gleichzeitig die neueste Technologie unserer vollelektrischen Modelle zu zeigen.“ Porsche Wien Spartenleiter VW Oliver Dietrich

ID.7 – der Weltmeister in puncto Reichweite

Der neueste Coup aus dem Hause VW ist die seriennahe Studie des ID.7, der voraussichtlich ab Herbst 2023 im Handel verfügbar ist. Dabei offenbart VW eindrucksvoll, wie die vollelektrische Limousine der Zukunft aussehen wird: Das sechste Modell der ID-Familie von Volkswagen ist eine einzigartige Kombination aus hoher Reichweite bei vollem Elektroantrieb, schneller Batterieladung und großzügigem Platzangebot. Mit seiner intuitiven Bedienung setzt das Fahrzeug außerdem neue Premium-Maßstäbe.

Der ID.7 besticht mit hoher Reichweite, schneller Batterieladung und viel Platz. (c) Volkswagen AG

Aufgrund der ausgeklügelten Aerodynamik und einem optimierten Energieverbrauch bringt es der erste vollelektrische VW der gehobenen Mittelklasse – je nach Batteriegröße – auf eine erstaunliche Reichweite von bis zu 700 Kilometern lt. WLTP. Dabei bleibt die Leistung nicht auf der Strecke, denn mit 120 kW bzw. 286 PS verfügt der ID.7 über den bisher leistungs- und drehmomentstärksten E-Motor eines Volkswagen ID-Modells. Das vollelektrische Fahrzeug ist auch das erste MEB-Modell (Modularer E-Antriebsbaukasten) mit einer neuen, hocheffizienten Antriebsgeneration. Die Batterie ist ebenfalls am neuesten Stand der Technik: Sie kann bei einer Ladeleistung von bis zu 200 kW in etwa 25 Minuten von zehn auf 80% aufgeladen werden.

Trotz Fokus auf optimierte Leistung und Reichweite ist der knapp fünf Meter lange ID.7 eine ideale Reiselimousine. Ein Blickfang ist nicht nur das elegant abfallende Dach im Coupé-Stil, sondern vor allem das „Smart Glas“-Panoramadach, das per Touchbedienung elektronisch blickdicht oder klar geschaltet werden kann. Serienmäßig ist der ID.7 mit einem neuen Bedien- und Displaykonzept ausgestattet, das nach den Wünschen von VW-Kunden optimiert wurde. So glänzt die neue Innenausstattung unter anderem mit einem 15-Zoll-Infotainment-Screen (38 Zentimeter Diagonale) und einem Augmented-Reality-Head-up-Display. Die Assistenzsysteme des ID.7 wurden weiterentwickelt und übernehmen bei Bedarf die Quer- und Längsführung, ab 90 km/h den assistierten Spurwechsel und das automatische Einparken, das mit der Smartphone-App überwacht wird.

ID.3 – The Next Generation

Zweieinhalb Jahre ist es her, dass die erste Generation des vollelektrischen ID.3 mit dem sympathischen „Gesicht“ begonnen hat, die Straßen zu erobern. Nun drängt die zweite Generation auf den Markt. Dabei wurden viele Upgrades des ID.3 umgesetzt: geschärftes Design, eine verbesserte Qualität der tierfreien und nachhaltigen Materialien im Innenraum, modernste Komfort- und Assistenzsysteme und ein intelligenter Routenplaner, der das Laden einfach macht und das volle Potentzial der Batterie zwischen den einzelnen Ladestopps ausreizt.

Moderne Ausstattung trifft geschärftes Design – die neue Generation des ID.3 (c) Volkswagen AG

Der freundliche E-VW wird in zwei Varianten angeboten: als Fünfsitzer (ID.3 Pro) und als Viersitzer (ID.3 Pro S). Beide Varianten besitzen eine top alltagstaugliche Leistung von 150 kW (204 PS), unterscheiden sich aber bei der Batteriekapazität. Die überarbeitete Aerodynamik, die für einen besseren Luftstrom um die Vorderräder sorgt, ist sofort erkennbar. Große Flächen und optimierte Kühlluftöffnungen verleihen dem ID.3 zudem seine freundliche Ausstrahlung, die durch die neuen Stoßfänger zusätzlich betont wird. Die Haube wirkt länger, da die schwarzen Zierleisten unter der Windschutzscheibe Vergangenheit sind.

Auch im Innenraum werden die Unterschiede zur ersten ID.3-Generation deutlich. Durch die Verwendung von nachhaltigen Materialien, die zum Teil aus Rezyklaten bestehen und tierfrei sind, liegt der ID.3 voll im Trend. Das Feedback der Kunden wurde auch ins Interieur eingearbeitet: Weiche, unterschäumte Oberflächen im Cockpit und die neu modellierten Türinnenverkleidungen mit ihren weicheren Oberflächen führen zu einem neuen haptischen Erlebnis. Ausgestattet mit der aktuellsten Software bringt das moderne, intuitive Bedienkonzept mehr Komfort und Sicherheit. Neben dem kompakten Fahrerdisplay ist das 12-Zoll-Touchdisplay die Schaltzentrale für Navigation, Telefonie, Assistenzsysteme der neuesten Generation und das Fahrzeugsetup.

„Mehr für’s Geld“ bei einem neuen VW

Über die Volkswagen-Ausstattungsprämie können sich alle freuen, die sich jetzt für einen ID.4, ID.5, Taigo und T-Roc entscheiden und eine Finanzierung und Versicherung über die Porsche Bank in Anspruch nehmen: Bei ausgewählten Modellen spart man bis zu 6500 Euro.

Auf einen Blick Die nächste Generation der elektrischen VW-Modelle steht in den Startlöchern. Der ID.7 ist der erste vollelektrische VW der gehobenen Mittelklasse und der Weltmeister in puncto Reichweite. Die zweite Generation des ID.3 überzeugt mit geschärftem Design, nachhaltigeren Materialien im Innenraum und modernem Bedienkonzept. Auf ausgewählte Modelle erhält man außerdem eine Ausstattungsprämie von bis zu 6500 Euro.

VW bei der Weltmeisterschaft

Vom 30. Mai bis zum 4. Juni geht auf dem Wiener Rathausplatz die FIBA-3x3-Weltmeisterschaft über die Bühne, bei der Spielerinnen und Spieler aus 20 Nationen für eine gigantische Basketballparty sorgen. Bis zu 15.000 Menschen werden dabei in der Fanzone täglich erwartet. Als nachhaltiges Event war es Porsche Wien mit der Marke Volkswagen als Vorreiter in der E-Mobilität ein besonderes Anliegen, als Sponsor bei der 3x3-WM in Wien mit dabei zu sein.

Am Wiener Rathausplatz bei der FIB 3x3 Weltmeisterschaft können die vollelektrischen VWs bestaunt werden (c) Basketball Austria / M. Pröll

Vor Ort finden sich einige der vollelektrischen VWs. Alle VIPs der WM werden im neuen ID.Buzz chauffiert, den manche bereits einen würdigen Nachfolger des legendären Bullys nennen. Spielerinnen und Spieler können es sich in einem der VW-Teambusse bequem machen. „Der vollelektrische ID.Buzz bietet auch großen Teilnehmern ausreichend Platz“, freut sich Oliver Dietrich, VW-Spartenleiter bei Porsche Wien bereits jetzt auf die Weltmeisterschaft. „Da die 3x3-WM in Wien unter dem Zeichen der Nachhaltigkeit stattfindet, ist es uns von Porsche Wien und VW eine besondere Freude, das Turnier aktiv unterstützen zu können und gleichzeitig die neueste Technologie unserer vollelektrischen Modelle zu zeigen.“