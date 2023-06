Stilsichere Männer in Wien

Zalando ermutigt in der aktuellen Kampagne „Mann sein, wie man will“ Männer dazu, ihre Persönlichkeit durch Mode zum Ausdruck zu bringen. Wir haben das zum Anlass genommen, um mit vier Wienern über Stil zu sprechen.

Sidney ist Musiker und Gastgeber einer Partyreihe. Der Wiener, dessen Stil klassische Looks mit modernen Streetwear-Elementen kombiniert, hat gemeinsam mit Freunden vor über sechs Jahren die Eventreihe „Lituation“ ins Leben gerufen und ist spätestens seitdem ein bekanntes Gesicht im Nachtleben. Wir haben ihn im Wiener Club Praterstraße, wo „Lituation“ regelmäßig haltmacht, besucht und mit ihm über Stil gesprochen.

Anlass oder Laune?

Was entscheidet über Dein Outfit? Prinzipiell spielt der Anlass eine Rolle bei der Outfit-Wahl, aber ich gehe da mehr nach Mood und Laune. Ich würde sagen, es ist ein Mix aus beidem.

Was geht immer?

Die „4er Jordans“ und „Air Force“, die Silhouette der Schuhe ist einzigartig und zeitlos. Außerdem kann man sie zu fast allem anziehen.

Was geht gar nicht?

Richtige No-Gos gibt es für mich eigentlich nicht, da es immer darauf ankommt, wie man das Piece im gesamten stylt und anzieht. Außerdem ist es doch nice, verschiedene Styles und Sachen auszuprobieren und zu experimentieren. Crocs sind allerdings trotzdem noch immer fragwürdig. (Aber sogar die habe ich schon ab und zu gut gestylt gesehen.)

Welches ist Dein Lieblingsstück deines Zalando-Outfits?

Ich finde mein Zalando-Outfit im Gesamten schon sehr nice, alles ergänzt sich und komplementiert ­einander. Es ist eine starke, ansprechende Kombination, aber trotzdem simple und casual. Die Evisu-Jeansjacke gefällt mir aber am besten.

Der Style von Sidney Sidney trägt im Bild ein weißes T-Shirt „Build from Scratch“ von Carhartt WIP um 48,95 Euro, eine Jeansjacke „Monogram Denim“ von Evisu um 475 Euro, eine Jeans „Beavertown“ von Dickies um 99,99 Euro, ein Halstuch „Big Buck Bandana“ von Carhartt WIP um 38,95 Euro, Sneaker „Air Jordan 3 Retro“ von Jordan um 209,95 Euro, Sonnenbrille von Tommy Jeans um 195,95 Euro. Entdecke die Styles von Sidney und mehr via zalando.at!

Javier Mancilla und Xaver Kislinger...

...sind die Guerilla-Gastronomen hinter dem modern interpretierten Kebab-Bistro Döner Brutal, vor dem regelmäßig Wiener*innen in Schlangen warten, um in den Genuss von Bio-Sauerteig mit hausgemachtem Seitan oder bestem Rindfleisch zu kommen. Das nächste Projekt: die Eröffnung der Pop-up-Bar Bar Brutal 3000 an einer Wiener Off-Location. Vor der Eröffnung im Juli durften wir vorab einen Blick hinter die Kulissen werfen und mit Xavier und Javier über guten Geschmack sprechen.

Anlass oder Laune? Was entscheidet über Dein Outfit?

Javier: Laune. Besser wohlfühlen als anpassen.

Xaver: Laune entscheidet immer mit

Was geht immer?

Javier: Hoodie. Ob Döner/Bar Brutal, Spielplatz oder Club, Hoodie geht immer.

Xaver: Sneaker gehen immer! Meistens in Kombination mit einer langen navyfarbenen Hose

Was geht gar nicht?

Javier: Skinny Jeans!

Xaver: V-Neck ist ein absolutes No-Go!

Welches ist Dein Lieblingsstück deines Zalando-Outfits?

Javier: Eindeutig der lila Carhartt-­Hoodie!

Xaver: Ganz klar die dunkle Jeansjacke!

Javier und Xaver über Mode. Marko Mestrovic/markomestrovic.com

Der Style von Javier und Xaver Xaver trägt ein Sweatshirt „Hooded Coin“ von Carhartt WIP um 119,95 Euro, eine Jeansjacke „Authentic“ von Wrangler um 109,95 Euro, eine Cargohose „M NK Club B WVN“ von Nike Sportswear um 69,95 Euro, Sneakers „XT-6 Unisex“ von Salomon um 179,95 Euro und Socken von Pier One um 19,99 Euro; Javier trägt ein Halstuch von Fula um 54,95 Euro, einen Kapuzenpullover „Hooded Chase“ von Carhartt WIPP um 79,95 Euro, Shorts „Jax Jogger“ von Wood Wood um 89,95 Euro, Sportsocken „Everyday Cush Crew“ von Nike Performance um 14,95 Euro und Sneaker „Air Vapormax 2021“ von Nike Sportswear ab 186,95 Euro. Entdecke die Styles von Xaver sowie Javier und mehr via zalando.at!

Mal ist Sammy Zayed...

...als Interieur-Designer tätig, dann wieder als Stylist – jedenfalls immer gut gekleidet. Kein Wunder, denn der Designlieb­haber sammelt gern Mode. Er verrät, dass er über 50 Mäntel im Schrank verstaut hat. Wir haben Sammy im Wiener Lokal Café Ansari zum Gespräch getroffen. Das georgische Restaurant ist im Familienbesitz seiner Ehefrau und einer seiner Lieblingsorte in der Stadt.

Anlass oder Laune? Was entscheidet über Dein Outfit?

Das ist ganz einfach, zu jedem Anlass der passende Look. Ich nehme schon aus beruflichen Gründen den Dresscode sehr ernst. Die gute Laune kommt dann ganz von selbst.

Was geht immer?

Man kann nie zu elegant sein.

Welches ist Dein persönliches Lieblingsstück deines Zalando-Outfits?

Mit Abstand der Sergio-Tacchini-Trainingsanzug (Oberteil im Bild) – mit den weißen (Adidas) „Stan Smith“. Die gehen immer.

Designprofi Sammy Zayed. Marko Mestrovic/markomestrovic.com

Der Style von Sammy Sammy trägt das Oberteil „Damarindo Tracksuit Set“ von Sergio Tacchini um 229,95 Euro, dazu eine Lederhose „Billie“ von Studio Id um 405 Euro, eine Sonnen­brille „Jarvis“ von Burberry um 209,95 Euro und Sneaker „Stan Smith“ von Adidas Originals um 109,95 Euro. Entdecke die Styles von Sammy und mehr via zalando.at!