Die Orangerie im Doblhoffpark in Baden (c) Festival La Gacilly-Baden

Ob Musik, Schauspiel oder Kunst: Der Kultursommer im Wienerwald verspricht von allem das Beste. Erlesene Bühnenerlebnisse, die Besucher aus aller Welt begeistern – und das direkt vor den Toren Wiens.

Bühne frei! Von klassischen Highlights bei der Sommersaison der Bühne Baden in Sommerarena und Stadttheater, den Festspielen Berndorf oder großer Oper bei der operklosterneuburg über Theater unter freiem Himmel wie bei den Sommerspielen Perchtoldsdorf oder dem Kultursommer Laxenburg oder dem hochkarätigen „Schwimmenden Salon“ im Thermalbad Vöslau bis hin zu kulturellen Geheimtipps und Highlights im kleinen Rahmen.

Sommerfrische-Spaziergang

Erstmals lädt die neue Eventreihe „Rebklang“ in Gumpoldskirchen zu musikalischen Highlights (die Schick Sister, die Strottern bis zum Wiener Glacis Ensemble) mit Dinner und edler Weinbegleitung ein.

In entspannter Atmosphäre des Badener Kurparks stehen bei stadt.kultur Kabarett, Lesungen und Musik von Voodoo Jürgens bis Ernst Molden am Plan.

Im Triestingtal ist der Kulturbahnhof Altenmarkt von Philharmoniker Matthias Schorn ein echtes Kleinod für ein hochkarätiges und vielfältiges Musikprogramm – die „Energie des Haltmachens“ erlebt man hier auf neue Art und Weise. Wer dann gleich noch mehr über den Sommerfrische-Hotspot von früher wissen möchte und sich auf den Spuren der „Perle des Wienerwaldes“ zur Jahrhundertwende durch Architektur und Eindrücke erfrischen lassen möchte, kann dies bei den Sommerfrische-Spaziergängen durch Neuhaus erleben. Ein besonderer Tipp für Fans von Lost Places und Sommerfrische-Geschichte!

Der Innenhof von Stift Klosterneuburg (c) Wienerwald Tourismus/Andreas H

Kultur im Heute

Wer sich mehr von kulturellen Ansichten inspirieren lassen möchte, kann dies aber auch mit Kunst und Einblicken der Moderne tun – und es dabei großen Künstlern wie Beethoven und Co. gleichtun. Heutzutage sind es aber eindrucksvolle Hingucker wie z. B. Europas größte Open-Air-Galerie – das Festival La Gacilly Baden Photo. Auf über sieben km Länge sind es mehr als 1500 Fotografien, manche bis zu 280 m2 groß, die den öffentlichen Raum der Kurstadt Baden füllen. Neben den Geschichten der Fotograf:innen aus dem Iran, Afghanistan und Pakistan stehen auch wieder Nachhaltigkeit rund um die schützenswerte Natur und unseren Planeten Erde im Mittelpunkt.

An heißen Sommertagen empfiehlt sich aber auch immer ein erfrischender Besuch in Museen und Indoor-Ausstellungen. In Baden sei hier die aktuelle „Aufbaden Abbaden“-Ausstellung im Kaiserhaus erwähnt, dort taucht man auf den Spuren Erholungssuchender in die lange Tradition der Badekultur ein. Im ehemaligen Frauenbad hingegen verbindet sich die historische Architektur mit moderner Kunst: das Arnulf-Rainer-Museum zeigt mit „Duette – Duelle“ Facetten des künstlerischen Dialoges.

Vertreten ist Arnulf Rainer im heurigen Sommer auch mit Gugginger Künstler*innen in der aktuellen Ausstellung „von bowie bis roth“. David Bowie fand hier Inspiration für sein Album „1. Outside“. Einblicke die einen Besuch im Museum Gugging unbedingt empfehlenswert machen.

Wofür Sie sich auch entscheiden: Sie werden begeistert sein! Höchste Zeit also, zu buchen. Die zahlreichen Veranstaltungshighlights – von klassisch bis total angesagt – laden dazu ein, dem Alltag zu entfliehen, Inspiration zu finden und auf den kulturellen Spuren zu wandeln, die die Region auszeichnen. Eins ist sicher: Wer einmal in den Genuss gekommen ist, genießt gern immer wieder . . .

(c) Adrian Almasan

Bad Vöslau – Wo gutes Leben leichter geht

In Bad Vöslau kann man sich nur schwer entscheiden: ein Abstecher ins Vöslauer Thermalbad, ein Spaziergang in der Wanderarena oder doch auf ein Achterl zu einem der über 20 Heurigen? Denn Bad Vöslau steht seit jeher für seine Reben, den Wienerwald und heilsames Wasser.

Unsere Gastgeber*innen punkten mit der dazu passenden Wohlfühlatmosphäre und speziellen Sommerfrische-Angeboten.

www.badvoeslau-tourismus.at/kultur-sommer-frische

Bad Vöslau im Wienerwald Kultur, Sommer & Frische

Im Sommer lockt das Vöslauer Thermalbad mit seinem kühlen Nass und dem „Schwimmenden Salon“. Davor oder danach geht’s zur Wein.Wald.Wasser-Wanderarena oder auf eine Radl-Tour. Kulturelle & kulinarische Top-Events:

2.6.–12.8. Schlosspark Lounge

23.8. und 15.9. Rundgang:

Die Villen von Bad Vöslau

25.8.–24.9. Trauben-Most-Kur vor dem Bad

(c) Rainer Mirau

Kulturwochenende im Hotel At The Park

Entdecken Sie die kulturelle Vielfalt des Kurortes Baden bei Wien! Das At the Park Hotel präsentiert sich als idealer Ausgangspunkt für Ihre Ausflüge in die nähere Umgebung.

Die maßgeschneiderten Packages garantieren faszinierenden Kulturgenuss im Sommer. Ob ein Theaterbesuch in der Sommerarena Badens oder eine Führung durch die Ausstellung des Fotofestival La Gacilly: Das At the Park Hotel und der Kurort Baden bieten alles was das Kulturherz begehrt.

www.atthepark.at/hotel/packages/

LA GACILLY FOTOFESTIVAL Entdecken Sie diese faszinierende Ausstellung und spazieren Sie mit unseren geprüften Guides durch magische Bilderzählungen weltberühmter Fotografen. Bilderzählungen in 1500 Fotografien auf bis zu 280 m² großen Leinwänden verwandeln die Gärten, Gässchen und Plätze von Baden in eine „Bilder-Stadt“. Package:

€ 175 für 2 Personen im DZ

€ 155 für 1 Person

(c) Beigestellt

Barocke Schätze am Hafnerberg

Die Wallfahrtskirche Hafnerberg ist ein barockes Gesamtkunstwerk ersten Ranges. Außer etwa den berühmten Fresken eines Ignaz Mildorfer besitzt sie zahlreiche kleinere und größere Kostbarkeiten (Kelche, Monstranzen, Bilder, Messgewänder, Bücher etc.), die weitgehend unbekannt sind. Diese sind in der neuen Schatzkammer nun öffentlich zugänglich und eröffnen einzigartige Einblicke in Kunst, Kultur und Frömmigkeit früherer Zeiten. Gehen Sie auf eine Entdeckungsreise und lassen Sie sich vom Geist der Barockzeit verzaubern!

www.mariazell-wienerwald.at

Information Wallfahrtskirche Hafnerberg, 2571 Altenmarkt.

Schatzkammer geöffnet an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 16 Uhr oder auf Anfrage unter Tel.: 0660/762 16 57 bzw. office@mariazell-wienerwald.at. Infos zu weiteren Kostbarkeiten der umgebenden Kultur- und Naturregion Mariazell im Wienerwald finden Sie hier:

www.mariazell-wienerwald.at

(c) Beigestellt

Open-Air-Fotoausstellung in Baden

ORIENT! lautet der heurige Titel der größten Open-Air-Fotoausstellung Europas. Das Festival La Gacilly-Baden Photo zeigt von 15. Juni bis 15. Oktober, die Fotograf*innen aus dem Iran, Afghanistan und Pakistan. Entdecken Sie rebellische und tief verwurzelte Hoffnungsbilder aus diesen Ländern, die Heimat einer jahrtausendealten Zivilisation sind. Eine fotografische Reise zwischen Licht und Schatten! Die Fotos verwandeln Gärten, Gässchen und Plätze in ein magisches Gesamtkunstwerk.

festival-lagacilly-baden.photo/de

Information Tourist Information Baden

Brusattiplatz 3

2500 Baden Tel.: +43 2252 86 800-600

info@baden.at

www.tourismus.baden.at