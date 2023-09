Dmitry Glukhovsky: „Russland ist eine tödliche Gefahr“

Der russische Schriftsteller Dmitry Glukhovsky, dem in seiner Heimat acht Jahre Haft wegen »Verleumdung der Streitkräfte« drohen, spricht in der »Presse« darüber, wie sein Land in eine Zeit der Raserei verfallen ist und warum sie nicht unter den herrschenden Verhältnissen enden kann.

Wer Ihre „Metro“-Trilogie und zuletzt „Outpost“ gelesen hat, muss überzeugt sein, dass Sie die Zukunft kennen. Bitte verraten Sie uns, wie es in Russland und mit dem Ukraine-Krieg weitergehen wird.

Dmitry Glukhovsky: Wenn ich eine Vorhersage wagen soll, dann jene, dass es mit Sicherheit keinen Atomkrieg geben wird. Russland wird von Menschen ­regiert, die massive materielle Interessen haben. Sie behaupten zwar, ideo­logisch motiviert zu sein, aber – verdammt noch mal! – sie sind es nicht. Sie wollen um jeden Preis leben und überleben. Mit dem Atomkrieg drohen sie nur, weil sie überzeugt sind, dass der Westen weich und verwöhnt ist und von Schwächlingen regiert wird.

Was wird stattdessen geschehen?