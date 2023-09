Die indischen „Protestanten“ mit dem bunten Turban

Junge Sikhs in Amritsar.

Junge Sikhs in Amritsar. APA / AFP / Narinder Nanu

Die Sikhs sind eine monotheistische Religionsgemeinschaft aus dem Punjab. Heute kämpft eine radikale Gruppe für die Unabhängigkeit.

Delhi. Bunte Turbane und langer Bart: Auch in Europa sind Sikhs inzwischen eine sichtbare religiöse indische Minderheit. Ihre Wurzeln hat diese monotheistische Religion im nordindischen Bundesstaat Punjab. Die Sikhs waren damals so etwas wie die Protestanten Indiens. Ihr Gründer, Guru Nanak Dev (1469-1539), war ein Reformer, kritisierte das rückständige hinduistische Kastenwesen. Um das System zu beenden, nahmen Männer damals häufig den Nachnamen „Singh“ (Löwe) und Frauen den Namen „Kaur“ (Prinzessin) an. Das Mantra der Sikhs lautet: Arbeit, Gebet und Wohltätigkeit.

Die meisten Sikhs leben auch heute noch im Punjab, obwohl die Diaspora groß ist, ganz besonders im westkanadischen Bundesstaat British Columbia. Auch politisch sind die Sikh in Kanada einflussreich (siehe rechts). Seit den 1980ern kämpft in Indien eine radikale Sikh Gruppierung, die Khalistan-Bewegung, für die Unabhängigkeit, in den letzten Jahren haben die Separatisten wieder mehr Unterstützung. Viele Anhänger der Khalistan leben im Ausland. Indien behauptet, Pakistan finanziere die „Terroristen“.

Gegen den militanten Khalistan-Separatisten Amritpal Singh wurde etwa im März dieses Jahres eine Großfahndung in Indien durchgeführt. Der 30-Jährige ist Chef der Gruppe Waris Punjab De („Erben des Punjab“). Er und seine Gruppe setzen sich für einen eigenen Staat der Sikhs und mehr Rechte der Minderheit ein. Doch Sympathisanten fand Singh vor allem im Ausland, in Ländern, in denen es eine größere Sikh-Diaspora gibt. Dort löste das Einschreiten der indischen Behörden gegen Singh Proteste aus.

Weltweit bekannt wurde die Khalistan-Bewegung nach dem Mord an der indischen Premierministerin Indira Gandhi im Jahr 1984. Die Politikerin wurde von ihrem Leibwächter ermordet, einen Sikh. Gandhi hatte Razzien gegen Khalistan angeordnet, die eine Welle der Gewalt gegen Sikhs zur Folge hatte. (may./red.)