Fußball ist „das Letzte“

Kolumne "Hirt on Management": Folge 209. Warum Fußball wenig mit gutem Management zu tun hat.

Die jüngsten Ereignisse beweisen wieder mal, dass Fußball „das Letzte“ ist.

Küsse auf den Mund, Griffe in den Schritt und Ordner auf den Rängen der kleinsten Jugendliga, um Handgreiflichkeiten zwischen den Eltern zu vermeiden, beweisen, dass es oft im Sport „tiafer“ nicht mehr geht.

Der Sieg ist alles und alles andere ist egal. Eine vollkommene Verdrehung der Werte.

Dabei ist Sport, richtig verstanden und betrieben, so eine ausgezeichnete Lebensschule, wie viele Manager und Managerinnen die ehemalige Leistungssportler oder heute begeisterte Freizeitsportler sind, bestätigen: Disziplin, Einsatz, Respekt, Fairness, Teamplay, reifer Umgang mit Siegen und Niederlagen und vieles mehr.

Wie schrieb schon Kipling in „If“: „If you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same“ - „Wenn du mit Sieg und Niederlage, mit beiden Schwindlern gleichermaßen umgehen kannst.“

Aus Sicht Ihres Kolumnisten ist nicht der Sieg das, was zählt, obwohl natürlich der Sieg angestrebt wird, mit aller Kraft.

Aber was wirklich zählt ist, dass man sein Bestes gegeben hat, mit aller Kraft versucht hat, das Richtige zu tun und, dass man sich dabei fair und ehrenhaft verhalten hat.

Alles andere liegt nicht in unseren Händen und das gilt im Sport und auch für Manager und Managerinnen.

Das Wichtigste in Kürze

