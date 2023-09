College statt Bahnhof: Der Kaiser reist nicht mehr an

Unkonventionelles Denken an einem historischen Ort? 2019 wurde das Neuberg College ins Leben gerufen – ein offener Raum für kollektives Lehren und ­Lernen, angesiedelt im ehe­maligen k. k. Bahnhof im steirischen

Neuberg ­an der Mürz.

Am morgigen Tag des Denkmals gibt es ein spezielles Event des Bundesdenkmalamtes beim Bahnhof Neuberg an der Mürz; dieser liegt abseits ­des Ortskerns der kleinen Gemeinde nahe Mürzzuschlag. Im Jahr 2000 wurde der Zugverkehr eingestellt, die Gleise wurden abmontiert. Der Mürztal-Radweg biegt vor dem Gebäude ab, an das Gelände grenzt ein Altstoffsammelzentrum. Die Station entspricht den historistischen Gründerzeitbahnhöfen, die im 19. Jahrhundert im Auftrag der k. k. General-Direction für Staatsbahnbauten im Baukastensystem geplant wurden. Die Ornamentik wurde der Umgebung angepasst, Holzgebälk verkörperte die Forstwirtschaft, Natursteine und schlanke Gusseisensteher den Bergbau und das ansässige Hüttenwesen.